Nestlé lança desafios de inovação e convida startups para colaborar

A Nestlé está lançando uma chamada para startups dispostas a colaborar com seus principais desafios de negócio. O propósito é encontrar empresas com soluções inovadoras e capazes de ajudar a multinacional de alimentos a ser mais eficiente e ligada à tecnologia.

Quais são os desafios

A iniciativa vai selecionar soluções inovadoras desenvolvidas por startups, institutos de ciência e tecnologia, empresas e universidades de todo o Brasil em três principais desafios:

transporte de máquinas profissionais para os operadores de serviços, com foco na criação de um carrinho elevatório;

Automação do processo de limpeza a seco dos silos da fábrica de cereais, a CPW (Cereal Partners Worldwide);

Análise da documentação dos materiais que serão utilizados nas embalagens dos produtos para verificar requisitos e normas.

Os desafios são realizados em parceria com o Centro de Inovação e Tecnologia da Nestlé, uma estrutura de 100 metros quadrados localizada no Parque Tecnológico de São José dos Campos, em São Paulo, e que abriga pesquisa e desenvolvimento de inovações industriais.

“Participar e ser selecionado no Desafio de Inovação Aberta da Nestlé é uma grande oportunidade, em especial, para startups que buscam escalar suas soluções de maneira significativa no mercado”, diz Gustavo Moura, gerente do Programa de Transformação Digital para Operações da Nestlé.

“Temos um ambiente de implementação dentro de um grande parque tecnológico e um time de pesquisadores com expertise para ajudar a desenvolver os projetos da melhor forma possível".

Como participar

Empresas podem se inscrever em um dos três desafios até o dia 31 de maio pela plataforma AEVO Connect.

Após o final do período de inscrições, a Nestlé vai realizar a pré-seleção dos interessados e, em seguida, promoverá um encontro para detalhar cada desafio e o que é esperado para cada um deles.

Posteriormente, a empresa irá promover um Pitch Day, no qual os participantes irão apresentar seus projetos e uma proposta formal para a prova conceito (POC), além de definir o plano de trabalho para colocar a prova em prática em uma das 14 fábricas da empresa pelo país e também aportes financeiros necessários para o desenvolvimento.