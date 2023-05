Bússola & Cia: Sistema financeiro fica mais competitivo

Por Márcio de Freitas

Até dezembro de 2017, 99,8% transferências bancárias realizadas pela Transfeera, fintech que fornece infraestrutura de pagamentos para empresas, se concentravam nos cinco maiores bancos brasileiros: Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Bradesco e Santander. Já em dezembro de 2022, apenas 42,7% dos pagamentos considerando pessoas físicas e jurídicas tinham como destino os cinco maiores bancos - uma queda de 57% em cinco anos. Os números foram levantados no estudo “Market share de bancos 2023” que analisou um montante de 29.680.808 transferências bancárias realizadas pela Transfeera entre abril de 2017 e dezembro de 2022.

E-commerce

As vendas totais de e-commerce brasileiro atingiram R$ 40 bilhões no 1º trimestre de 2023. Os dados são da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm). Revelam queda de 4,3% em relação ao período anterior. A projeção é de crescimento nos próximos meses. O faturamento pode alcançar R$ 172 bilhões até o final do ano. Apesar disso, a expectativa de crescimento para 2023 fica em 1,5%. As compras pela internet representam mais de 10% de todo o segmento do varejo nacional, segundo a ABComm. Para Mauricio Salvador, presidente da associação, o baixo crescimento nas vendas nos primeiros meses do ano se deve a um conjunto de fatores.

Social

Menos de nove meses após a criação do “Cashback Social”, iniciativa pioneira do mercado idealizada pelo escritório /asbz, já arrecadou R$ 202 mil e destinou 100% deste montante a três instituições: Instituto Devolver, Nosso Olhar e Next Generation of Lawyer. Juntas, elas somam causas ligadas ao apoio a crianças e adolescentes e à capacitação de jovens estudantes de direito.

Vaga no cartão

A Multiplan anunciou o lançamento do serviço "Acesso Multi" em oito dos seus shoppings: o ParkJacarepaguá, no Rio de Janeiro, e todos os shoppings localizados no estado de São Paulo. Com essa novidade, os usuários do superapp Multi poderão associar suas placas de veículos a um cartão de crédito e entrar no estacionamento sem precisar retirar tickets. A iniciativa será expandida a outros shoppings da rede até junho,

Eventos

Recém-chegado ao Brasil, o Platin casino, de jogos online, é parceiro da próxima temporada da Fight Music Show, um dos principais eventos de MMA do Brasil. O Platin será patrocinador oficial de todos os eventos realizados pela Fight Music Show, sendo que os dois primeiros já acontecem esta semana, em Curitiba. Na quinta-feira (11), o Face Slap Show e, na sexta-feira (12), o Fight Night, onde atletas do MMA disputarão uma vaga para o FMS 3, principal evento da marca, previsto para ocorrer em agosto.

Dobrou a meta

Apenas 60 dias após lançar a campanha Agenciamento em Dobro, a Seguros Unimed registrou taxa de conversão de quase 20% na venda de seguros Vida Individual. Resultado da campanha e da nova ferramenta Calcule+, tornando totalmente digital a jornada do corretor. Até 31 de maio, todos os corretores que realizarem vendas do seguro Vida Individual pela plataforma Calcule+ poderão ganhar taxa de agenciamento em dobro.

Patrocínio

A MetLife acaba de assinar o patrocínio master do C6 Fest, festival de música que acontecerá de 19 a 21/05 no Ibirapuera, SP, e de 18 a 20/05 no Vivo Rio, RJ. Essa é a primeira iniciativa da MetLife no apoio à cultura, desde que chegou ao Brasil há 23 anos! A Arena MetLife no C6 Fest em São Paulo, será o maior palco do evento, com capacidade para 10 mil pessoas,

Tegra

A Casa Tegra está de volta, e repaginada. O espaço de experiências da Tegra Incorporadora abriu as portas na semana passada, em um novo endereço, no Itaim Bibi, com conceito que prioriza o aconchego urbano e as interações enriquecedoras. A programação cultural gratuita passa a dividir o espaço com estações de coworking, bar temático, um auditório informal, obras de design exclusivas, maquetes emblemáticas e uma área de relacionamento com a empresa. As datas e horários das atividades serão divulgadas no site casategra.com.br. “Queremos que São Paulo nos visite e aproveite esse presente que dialoga com o ambiente urbano”, diz João Mendes.

Diversidade

Criada em 2018, a startup Blend Edu projeta crescer 100% e impactar mais de 50 mil pessoas em 2023. Para isso, a startup irá lançar dois novos produtos digitais. A missão é viabilizar a diversidade dentro do mundo corporativo. A startup trabalha com mais de 100 parceiros e aposta no uso da tecnologia para operar a transformação social. A startup já presta serviços para OLX, Cielo, Ebanx, Dasa e Arezzo.

Ads

A Corebiz fechou parceria com o Mercado Livre, maior marketplace da América Latina. Pequenas, médias e grandes marcas poderão contar com a expertise da companhia para trabalhar suas campanhas dentro da plataforma Mercado Ads. O Mercado Livre processou mais de US$ 100 bilhões em pagamentos no quarto trimestre de 2022, registrando mais de US$ 10 bilhões em receita líquida.

Usados

A plataforma para a venda de aparelhos celulares seminovos Trocafy registrou crescimento de 200%. Além disso, dados do IDC também indicam o crescimento desse mercado. Em 2022, o mercado de smartphones recondicionados somou 282,6 milhões de unidades vendidas no mundo, crescimento de 11,5% em relação ao ano anterior.

Amazônia

A Plataforma Jornada Amazônia abre nesta quarta (10) inscrições para o Programa Sinapse da Bioeconomia, para investir quase R$ 5 milhões no ecossistema de inovação amazônico. A meta do programa é selecionar ideias inovadoras e criar até 70 novos negócios na área da bioeconomia nos estados que fazem parte da Amazônia Legal. Além de oferecer até R$ 70 mil em recursos para cada negócio participante, o Sinapse Bio. Inscrições pelo site.

Apresentação

Acontece no próximo dia 17 de maio a master class intitulada de “Os 4 pilares fundamentais para todo empreendedor de sucesso”. O CEO da Auddas, Julian Tonioli, apresentará conceitos de Estratégia, Gestão, Governança e Capital relacionados à condução dos negócios, além de demonstrar as melhores práticas para uma gestão empreendedora de sucesso.

