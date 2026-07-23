Icatu amplia contratação de seguro de vida para até 80 anos e eleva cobertura para R$ 150 milhões

A Icatu Seguros anuncia nesta quinta-feira, 23, a ampliação da idade máxima para contratação de seu seguro de vida individual para 80 anos e elevou para R$ 150 milhões o capital segurado disponível em suas apólices. Segundo a companhia, trata-se do maior valor atualmente oferecido no mercado brasileiro para esse tipo de produto.

"O capital segurado máximo antes da ampliação era de R$30 milhões. Com a mudança, a Icatu Seguros passa a oferecer soluções de seguro de vida individual com capital segurado de R$ 50 mil a R$ 150 milhões, ampliando em cinco vezes o teto de cobertura disponível e passando a ter o maior capital segurado do mercado", afirma Antonio Carlos de Almeida Braga, Diretor de Produtos da Icatu Seguros.

A mudança faz parte da estratégia da seguradora de ampliar sua atuação em um segmento que vem ganhando espaço entre pessoas físicas de alta renda e empresários, que passaram a utilizar o seguro não apenas como proteção financeira para a família, mas também como ferramenta de planejamento patrimonial e sucessório.

"A idade máxima de contratação da cobertura de morte passou de 75 para 80 anos, já nas coberturas em vida, como doenças graves, diária de internação hospitalar e diária de incapacidade temporária, a idade máxima de entrada foi ampliada de 65 para 75 anos", afirma Luciana Bastos, diretora de Produtos de Vida da Icatu.

Além do aumento da cobertura, a Icatu ampliou o portfólio com opções de seguros com e sem possibilidade de resgate.

"Hoje, contamos com produtos de seguro de vida individual com valores de contratação a partir de R$ 26 por mês, atendendo desde quem busca uma proteção mais básica até famílias e empresários com estruturas patrimoniais mais complexas", diz Braga, um dos herdeiros do grupo.

A Icatu também lançará, em breve, uma modalidade de pagamento único com possibilidade de resgate.

"Nossa missão é proteger a maior quantidade possível de brasileiros. A evolução do nosso portfólio é pautada em oferecer flexibilidade e personalização para atender diferentes realidades financeiras, estruturas familiares e projetos de vida", afirma Braga.

Planejamento sucessório impulsiona demanda

O anúncio acompanha uma mudança no perfil do mercado brasileiro de seguros de vida. Nos últimos anos, o produto passou a ocupar espaço nas estratégias de planejamento sucessório, especialmente entre famílias empresárias e investidores com patrimônio concentrado em imóveis ou empresas.

Nesses casos, o seguro pode funcionar como fonte imediata de liquidez. Em regra, o capital segurado não integra a herança e pode ser pago diretamente aos beneficiários indicados na apólice, sem depender da conclusão do inventário, observadas a legislação e as condições contratuais.

Segundo a Icatu, isso permite que famílias tenham recursos para cobrir despesas, reorganizar sociedades, quitar tributos ou manter a continuidade dos negócios sem necessidade de vender ativos em um momento de transição.

"O papel do seguro dentro do planejamento patrimonial é disponibilizar recursos em um momento no qual tempestividade, liquidez e previsibilidade fazem diferença. Isso ajuda a preservar o patrimônio e evita que decisões importantes sejam tomadas às pressas ou em condições desfavoráveis", afirma Bastos.

Carteira cresce acima do mercado

A expansão do portfólio ocorre após um ano de crescimento para a seguradora, que teve o segmento de vida individual como o principal responsável pelo desempenho, com crescimento de 67,1%.

"Com o lançamento, nossa expectativa é manter o ritmo de crescimento que a Icatu vem apresentando nos últimos anos. A companhia registrou um crescimento de 19% na carteira em 2025 e encerrou o último ano com mais de R$6 bilhões em prêmios emitidos em seguro de vida", afirma Braga.

No mesmo período, a companhia desembolsou aproximadamente R$ 1,8 bilhão em indenizações, destinadas a famílias, profissionais e empresas em todo o país.

Para Bastos, o crescimento indica que o seguro de vida passou a integrar de forma mais consistente o planejamento financeiro dos brasileiros.

"Essa evolução acompanha o aumento da expectativa de vida da população e a necessidade de que os produtos de planejamento financeiro acompanhem essa nova realidade. As mudanças refletem as demandas dos nossos clientes e reforçam o nosso compromisso em oferecer soluções adequadas a uma população que vive mais e precisa planejar sua proteção financeira e patrimonial por um período cada vez maior".