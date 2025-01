Natalia Beauty anuncia franquia com procedimentos a partir de R$ 600

Natalia Martins é um nome conhecido no mercado de beleza. Fundadora da Natalia Beauty, conhecida por oferecer serviço de design de sobrancelhas por R$ 12.500, ela está transformando sua marca em uma rede de franquias: a NaBeauty. O modelo promete democratizar o acesso aos seus serviços com um tíquete médio mais baixo, entre R$ 600 e R$ 800, além de oferecer uma oportunidade lucrativa para empreendedores no setor de estética, que movimenta bilhões de reais por ano no Brasil.

Com atendimentos domiciliares e uma forte presença nas redes sociais, ela transformou sua técnica própria de pigmentação em um modelo de negócios que atraiu celebridades como Maisa Silva e Bianca Andrade. Hoje, com 11,1 milhões de seguidores no Instagram, Natalia compartilha lições de beleza e os bastidores de sua trajetória, consolidando a marca como referência no setor.

“O mercado de beleza é resiliente e está em constante expansão. Estamos oferecendo um modelo comprovado, com alta rentabilidade e que atende tanto a quem deseja empreender quanto aos consumidores que buscam serviços de qualidade", diz a empreendedora.

O modelo NaBeauty

Franquia de procedimentos estéticos da Natalia Beauty (divulgação/Divulgação)

Agora, Natalia transforma sua história em um modelo escalável para empreendedores. A NaBeauty oferece dois formatos de franquia: o NaBeauty Ouro, com investimento inicial a partir de R$ 232.000 para espaços de 45 m² e duas macas, e o NaBeauty Diamante, com áreas de 60 m² e três macas, custando R$ 260.000. O faturamento mensal estimado varia entre R$ 90.000 a R$ 140.000, com retorno do investimento entre 14 e 18 meses.

“Nosso objetivo é levar a experiência Natalia Beauty para mais pessoas, criando um modelo de negócios que seja atraente e altamente rentável para os empreendedores”, diz Natalia Martins.

Com um tíquete médio entre R$ 600 e R$ 800 por cliente, a franquia contará com um mix de 12 serviços. Entre os carros-chefes estão nanopigmentação e design de sobrancelhas, extensão de cílios, estímulo ao crescimento de pelos (sobrancelhas, barba e cabelo) e remoção de micropigmentação e tatuagens.

Além disso, Natalia já investiu na formação de profissionais, criando cursos certificados pelo Ministério da Educação (MEC) sobre empreendedorismo, gestão e procedimentos estéticos.

500 franquias em cinco anos

O lançamento da NaBeauty acontece em um momento estratégico, com mais de 3.000 interessados cadastrados como potenciais franqueados. Natalia busca selecionar empreendedores alinhados com os valores da marca, priorizando capitais e grandes centros urbanos na primeira fase. A meta para 2025 é abrir 20 unidades, com o objetivo de alcançar 500 franquias em cinco anos.

A empresa aposta em treinamento, suporte contínuo e tecnologias como inteligência artificial para padronizar o serviço nas franquias.

“A seleção dos franqueados será criteriosa, priorizando aqueles que têm o compromisso de entregar o mesmo nível de serviço que tornou a Natalia Beauty uma referência no mercado”, diz Martins.

No franchising, o segmento de Saúde, Beleza e Bem-Estar foi um dos grandes destaques do mercado de franquias em 2023, com faturamento de 55,6 bilhões de reais, crescimento de 17,5%, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF). Em 2024, o setor manteve o ritmo de expansão, registrando 16 bilhões de reais no terceiro trimestre, um avanço de 12,7% em comparação ao mesmo período de 2023.