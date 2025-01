O verão 2025 vai ter um gostinho especial para quem frequenta as praias de São Paulo. A Kibon trouxe de volta uma de suas campanhas mais marcantes: o Palito Premiado. A ação, que foi um sucesso nos anos 1990, retorna com o mesmo formato que conquistou consumidores no passado.

A dinâmica é simples: ao comprar um picolé Fruttare nos carrinhos de sorvete das praias participantes, o consumidor pode encontrar no palito a inscrição “vale 01 Fruttare” e trocá-lo por outro picolé no mesmo local.

O retorno do Palito Premiado é uma resposta direta ao apelo dos consumidores. "Recebemos milhares de mensagens ao longo dos anos pedindo a volta dessa promoção. Não poderíamos ignorar a nostalgia e o carinho que o público tem pelo Palito Premiado", afirmou a marca em suas redes sociais.

A iniciativa também fortalece a presença da Kibon no verão, período crucial para o mercado de sorvetes no Brasil.

A Kibon não está sozinha na estratégia de resgatar clássicos que marcaram gerações. Outras empresas também têm apostado no poder da nostalgia para conquistar consumidores. Um exemplo é o relançamento do chocolate Surpresa, um dos produtos mais icônicos da Nestlé nos anos 1980.

A Brasil Cacau, do Grupo CRM, segue a mesma tendência. Em outubro do ano passado, trouxe de volta o chocolate da Turma da Mônica, um clássico que marcou a infância de muitos brasileiros.

Essas iniciativas refletem uma busca por criar uma conexão emocional com o público, ao mesmo tempo em que atendem a uma demanda por experiências que remetem a momentos felizes do passado. Para as marcas, é uma forma de se destacar em mercados competitivos, como os de alimentos e bebidas, e reforçar laços com diferentes gerações de consumidores.

Como participar

A campanha é válida exclusivamente nas praias do litoral paulista onde houver carrinhos da Kibon. Para participar:

Compre um Fruttare em um carrinho participante.

Confira o palito ao consumir o picolé. Se estiver premiado, você ganhou!

Troque o palito por outro Fruttare com o mesmo sorveteiro até o dia 16 de março.

O palito premiado pode ser trocado por qualquer sabor de Fruttare disponível no carrinho. Não há limite de trocas por pessoa, mas os palitos premiados são limitados.