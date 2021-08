Multilaser adquire Expet e entra em segmento para animais de estimação

A Multilaser, uma das maiores fabricantes de produtos de consumo do varejo brasileiro,

começa a trabalhar com o mercado para animais de estimação e faz a aquisição da Expet, marca de tapetes higiênicos para pets.

A pandemia mostrou que a inovação será cada dia mais decisiva para seu negócio. Encurte caminhos, e vá direto ao ponto com o curso Inovação na Prática

A Expet foi fundada em 2011, está entre as maiores fabricantes nacionais de tapetes higiênicos no Brasil, presente em mais de 2.000 pontos de vendas e tem fábrica de 2.600m².

Além de adquirir a marca, o grupo Multilaser traz também para o negócio a expertise de Diego Botelho, sócio-administrador da Expet e que agora será head comercial da unidade de negócios Pet na Multilaser. O executivo iniciou sua carreira no mercado pet trabalhando com pet shop, e assim percebeu quais eram as necessidades e oportunidades do segmento.

Com a aquisição, a Multilaser decidiu expandir seu parque industrial de Extrema em mais de 2.000 metros quadrados, que serão dedicados exclusivamente para a produção de produtos pet. A Multilaser ainda pretende investir em uma tecnologia exclusiva no Brasil. O objetivo é ser pioneira nacional na produção de tapetes higiênicos além de outros produtos e dominar esse nicho de mercado.

A Multilaser também anuncia o lançamento da marca própria Mimo, que usará tecnologia e outros conhecimentos da empresa. Um exemplo disso é comedouro eletrônico com câmera integrada a um app. Ao todo são mais de 120 itens, como tapetes higiênicos ultrafinos, diferentes tipos de brinquedo para cachorros e gatos, e guias retráteis com freio ABS.

Inicialmente a marca irá atender cachorros e gatos, mas futuramente pensa no desenvolvimento de itens voltados para outros animais domésticos. A intenção da Multilaser é se tornar a marca número 1 de acessórios para pets no Brasil.

Por fim, o grupo lançará ainda neste ano a Fisher-Price for Pets, que irá seguir uma linha mais educativa, com produtos voltados especificamente para o desenvolvimento dos animais domésticos, como brinquedos interativos que escondem a comida e estimulam o pet, e que levarão a chancela de uma marca global que é referência em brinquedos educativos há mais de 90 anos.

Todas essas iniciativas miram um mercado que faturou no país cerca de 40,1 bilhões de reais em 2020, de acordo com o Instituto Pet Brasil, sendo um dos mercados que mais cresceu durante o período de pandemia. Além disso, o Brasil é um dos principais países ao falarmos de crescimento e faturamento do mercado pet, sendo o terceiro no ranking mundial, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e China.

Com o isolamento social devido ao período pandêmico, as pessoas passaram a se sentir sozinhas e muitas decidiram adotar um animal de estimação para ter companhia, segundo a ONG Viva Bicho a procura por um pet teve aumento de 40% no ano de 2020. Além disso, os relacionamentos entre o pet e seu dono estão cada vez mais humanizados, já que para a grande maioria eles fazem parte da família, inclusive desde 2015 os lares brasileiros passaram a ter mais animais do que crianças.

"Já iniciamos um grande projeto de exportação em 2020 para países da América Latina, África e Europa, e mirando expandir esse projeto para linha PET em 2022", diz André Poroger, vice-presidente de produtos da Multilaser.

Quais são os maiores desafios de 2021? Assine a EXAME e entenda.