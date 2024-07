Com 10 milhões para investimentos, a paranaense Start Growth procura startups pelo país

A aceleradora Start Growth está com as inscrições abertas para o seu edital de investimento e aceleração. Com um fundo proprietário de R$ 10 milhões, a empresa procura startups em estágio inicial e com produto validado. Os cheques variam entre R$ 500 e R$ 1 milhão.

O objetivo é encontrar startups de todo o Brasil com atuação em mercados diversos, com finanças, educação e saúde, com modelo de negócio escalável e em que o desenvolvimento de máquinas de vendas e marketing possa ser um diferencial para o crescimento dos negócios. As inscrições vão até 15 de agosto.

A tese está conectada com a experiência dos próprios fundadores de Start Growth, Marilucia Silva e Gilmar Pertile. Os dois criaram a EBS Sistemas, empresa de desenvolvimento para a área contábil, gestão empresarial e consultoria tributária.

Com a venda do negócio para a multinacional Sage Software, eles passaram para o outro lado do balcão e abriram a Start Growth em 2014 para investir em startups com modelo SaaS (software as a service). Desde então, a plataforma aportou cerca de R$ 30 milhões, entre capital próprio e por meio de fundos.

Qual é o modelo da Start Growth

“Nós conhecemos o modelo do negócio, o mercado e já atuamos e teve experiência vendendo para ele. Então, conseguimos trazer tudo isso para dentro da operação dessas startups, encurtando o caminho. O que uma startup levaria seis meses para conquistar, nós conseguimos fazer em três”, afirma Marilucia, co-fundadora e CEO da Start Growth.

No modelo da aceleradora, com o capital, chega também uma participação ativa na operação. De acordo com a Start, a estratégia de entrar no dia a dia tem como foco levar as investidas ao break even em até dois anos e a preparar o terreno para novas rodadas de investimento em até três anos.

“Nós percebemos que um método de acompanhamento, de controle, acompanhamento e ajuda desse empreendedor para que ele crescesse de forma mais rápida e acelerada. Foi isso que descobrimos e, inclusive, fazemos isso até hoje”, afirma a CEO.

Até aqui, a aceleradora investiu em empresas como PontoMais, VHSYS e Leads2b. No portfólio atual, conta com cinco startups, como Fretefy e também na LogSchool. O case mais conhecido é da VHSYS, software de gestão paranaense que atraiu aportes da Stone, empresa da qual se tornou parceira para integrações diversas no universo das maquininhas.

Como funciona o processo de seleção

As inscrições para o programa podem ser feitas no site da Start Growth, com o preenchimento de um formulário com informações sobre as startups. Os selecionados serão convidados para a segunda etapa, que requer a apresentação do pitch, seja por vídeo chamada ou presencialmente.

A última fase é a apresentação dos planos de negócios e financeiro para a avaliação das estratégias de crescimento e recursos necessários.

Segundo a aceleradora, as escolhidas serão aquelas que deixaram claro os problemas que resolvem e como os produtos e serviços que desenvolveram podem ser a solução para essas dores.