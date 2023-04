Pathfind cresce 60% em 2022 e projeta mais 60% em 2023

A Pathfind, empresa brasileira de software para a cadeia logística, registrou crescimento de 60% no faturamento em 2022, em relação ao ano anterior, e projeta aumento de 50% a 60% na receita este ano a partir de contratos já firmados, que serão implementados nos próximos meses. A carteira de clientes alcançou 500 empresas no ano passado, quase o triplo de 2018. A expectativa é ampliar essa carteira em 20% este ano e chegar a 600 clientes.

Isso significa que o faturamento da empresa quase que dobrou, aumentando em R$ 10 milhões, saindo dos atuais R$ 12, para R$ 22 milhões.

Segundo o sócio e conselheiro da Pathfind, Antonio Wrobleski, a empresa já está gerando caixa líquido e ultrapassou o número de 100 funcionários. Ele explica que 95% do faturamento vêm do MMR (Monthly Recurring Revenue, Receita Recorrente Mensal em português). A Pathfind investe 15% da receita em novos produtos e o equivalente a um ano de receitas em operacionalização. “Temos um centro de desenvolvimento de produto muito bom, forte, tocado por especialistas, pesquisadores doutores, que é nosso centro nervoso”, diz.

De acordo com Wrobleski, a empresa conta com um produto máster, a Control Tower, Torre de Controle, baseada em inteligência artificial, que opera basicamente sozinha, inclusive na tomada de decisões. A Pathfind conta ainda com roteirizador e planner. “Vamos do setor de alimentos ao de transportadoras, inclusive combustíveis. Hoje temos um mercado de atuação muito diversificado e pretendemos continuar diversificando, Usamos as melhores ferramentas para fazer as coisas acontecerem, tudo é totalmente digital e integrado”, afirma.

Para 2023, o planejamento estratégico da Pathfind está focado no crescimento orgânico dos clientes atuais através de cross selling, venda cruzada, que se refere à venda de produto ou serviço adicional a um cliente existente, e na exploração de novos setores, como o químico. “Os produtos Torre de Controle, inteligência artificial, roteirizador e planner estão na linha de frente. Vamos agregar com os clientes buscando crescimento orgânico via cross selling. Ao mesmo tempo, queremos ir para outros setores, como o químico, que vai ter muita relevância nos próximos anos”, diz Wrobleski.

Segundo o sócio da Pathfind, a concorrência no setor de otimização de logística está se fortalecendo no Brasil. Mesmo assim, todas as empresas juntas não atingem 5% da capacidade que o mercado oferece. “No Brasil, cabem mais empresas de otimização. Quanto mais empresas tiver, melhor será para todos porque o segmento será mais divulgado e os competentes estarão sempre na frente”, declara.

A Pathfind é a única empresa que roteiriza a frota dinamicamente, com um modelo de entrega personalizado para adequar as rotas ao tamanho do veículo e à velocidade, utilizando o machine learning, tecnologia de ponta que opera em conjunto com todos os softwares do mercado para reduzir custos e aumentar a rentabilidade.

