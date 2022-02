Portal do Ministério do Turismo ajuda a gerar empregos e renda no Brasil

Países no mundo inteiro tentam atrair investimentos privados para projetos turísticos como uma forma de estimular a implementação de novos negócios e a ampliação daqueles já existentes. Isso porque, quando cresce o número de empreendimentos do setor, como a abertura de um hotel ou o lançamento de um novo atrativo, a qualidade da infraestrutura turística local melhora e, consequentemente, a competitividade do destino.

Foi com esse objetivo que o Ministério do Turismo lançou no ano passado o Portal de Investimento, um “portfólio digital” de projetos em desenvolvimento no setor de turismo que aproxima investidores, empreendedores e poder público, justamente para atrair novos investimentos privados.

Potencial do país

Na prática, o portal dá visibilidade a oportunidades concretas de investimento, possibilitando a geração de empregos e renda no Brasil, especialmente no período pós-pandemia.

O empreendimento em si já gera empregos e um fluxo de renda, mas, se considerarmos a cadeia do turismo que cada atrativo envolve, como comércio, guias locais, empresas de transporte e de alimentos, entre outros, é possível entender o alcance dos investimentos.

Bem-visto

De acordo com o ministro do Turismo, Gilson Machado, o setor privado tem se mostrado receptivo ao portal e vê com bons olhos a aproximação do ministério com empreendedores. Isso pode ser evidenciado com o número de projetos publicados em seis meses de atuação.

“Nosso ‘cardápio digital’ já tem 69 projetos aprovados disponíveis, com investimentos previstos da ordem de mais de R$ 30 bilhões e potencial para a geração de 120 mil novos empregos”, diz Machado.

Além disso, foi criada a Secretaria Nacional de Atração de Investimentos, Parcerias e Concessões para estar mais próxima do mercado e atuar como uma ponte entre os diversos atores envolvidos no setor de turismo.

O ministério orienta a todo empreendedor ou órgão público com projetos aptos a receber investimento privado no setor de turismo a usar a ferramenta e realizar o cadastramento no portal. Isso é importante, pois garante que as informações estejam sempre atualizadas, facilitando o contato de possíveis investidores interessados no projeto.

Além disso, como o Ministério do Turismo tem trabalhado na divulgação do portal em feiras internacionais e em ações de comunicação, é importante garantir a atualização das informações dos empreendedores.

Um olhar para o futuro

Uma atualização em curso trará ainda mais clareza ao investidor sobre o grau de maturidade de cada projeto.

Em 2022, por exemplo, a pasta pretende atuar mais em eventos presenciais, mantendo os encontros online, para aumentar a possibilidade de aproximar o investidor à oportunidade de investimento.

O governo federal vem trabalhando para desburocratizar o ambiente de negócios do país. Entre as ações já implementadas estão a lei de liberdade econômica, que busca reduzir a burocracia nas atividades econômicas nacionais; a abertura do mercado a companhias aéreas internacionais; e a oferta do Golden Visa, uma autorização de residência para quem investir a partir de R$ 700 mil reais nas regiões Norte e Nordeste do país e R$ 1 milhão se o investimento for efetuado nas demais regiões.