Midea inaugura nova fábrica em Minas Gerais com foco em inovação e sustentabilidade

A Midea oficializou a operação de sua nova fábrica em Pouso Alegre, Minas Gerais, em 9 de dezembro. O empreendimento, que recebeu investimento superior a RMB 700 milhões (aproximadamente R$ 500 milhões), é o maior realizado na indústria de eletrodomésticos no Brasil nos últimos 10 anos, de acordo com o vice-presidente do Brasil.

Capacidade e inovação

Com uma área de 270.000 metros quadrados e mais de 70.000 metros quadrados de área construída, a unidade tem capacidade anual para produzir mais de 1 milhão de eletrodomésticos. Entre os produtos já fabricados estão geladeiras e máquinas de lavar inteligentes, destacando-se pela inovação e sustentabilidade.

Desenvolvida com base nos padrões da “Fábrica Farol” do Fórum Econômico Mundial (WEF), a planta reafirma o compromisso da Midea com tecnologia de ponta e eficiência operacional.

Impacto local e geração de empregos

A inauguração também representa um avanço para o mercado de trabalho na região. A empresa planeja criar 1.000 empregos de alta qualidade nos próximos anos, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social local.

Foco na sustentabilidade

Com medidas de produção limpa e tecnologias avançadas, a nova fábrica busca minimizar a emissão de poluentes e o consumo de recursos naturais. Essas práticas reforçam o compromisso da Midea com a preservação ambiental e o equilíbrio ecológico, alinhando inovação e responsabilidade.

Este investimento consolida a posição da Midea como líder na indústria de eletrodomésticos, apostando em tecnologia e sustentabilidade no Brasil.