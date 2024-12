Alistamento militar feminino: primeira turma começa em 2026, e inscrições em janeiro

O alistamento feminino no Exército, na Marinha e na Aeronáutica poderá ser feito entre 1° de janeiro a 30 de junho do ano que vem. Diferentemente dos homens, que são obrigados a se apresentar a uma unidade militar ao completar 18 anos, a inscrição das mulheres será voluntária, apenas para as que tiverem interesse em se recrutar.

A incorporação começará em 2026, entre 2 e 6 de março ou 3 e 7 de agosto. Serão 12 meses de serviço militar e o tempo pode ser prorrogado por até oito anos.

As regras para o alistamento são parecidas com as impostas aos homens. Será necessário ter ao menos 18 anos em 2025 e morar em um dos municípios contemplados no Plano Geral de Convocação. Serão abertas 1,5 mil vagas em 28 municípios de 13 estados e no Distrito Federal, sendo 1.010 no Exército, 155 vagas na Marinha e 300 na Aeronáutica.

Entenda, ponto a ponto, o processo de alistamento.

Documentos

Certidão de nascimento ou prova de naturalização

Comprovante de residência

Documento oficial com foto, como identidade ou carteira de trabalho

Requisitos

Ter ao menos 18 anos em 2025

Ser de uma das cidades contempladas no Plano Geral de Convocação (veja lista de municípios no final da matéria)

Inscrições

Por meio da Internet ou presencialmente, em uma Junta de Serviço Militar

Seleção

As candidatas poderão escolher qual das três Forças (Exército, Marinha ou Aeronáutica) querem ingressar, mas a quantidade de vagas será levada em conta

O processo seletivo contará com entrevista, inspeção de saúde (exames clínicos e laboratoriais) e testes físicos

Incorporação

A incorporação começará em 2026, entre 2 e 6 de março ou 3 e 7 de agosto

Tempo de serviço e benefícios

Serão 12 meses de serviço militar e o tempo pode ser prorrogado por até oito anos

Além da remuneração, as novas militares terão acesso a auxílio-alimentação, licença maternidade e contagem de tempo para aposentadoria

Alistamento militar feminino: o que muda?

Atualmente, as Forças Armadas recebem mulheres em seus quadros a partir dos cursos de formação de suboficiais e de oficiais. A mudança vai se dar no alistamento a partir dos 18 anos, algo reservado apenas a homens — convocados ou voluntários.

"É um momento histórico de muita importância, um movimento que irá trazer uma evolução muito grande para as Forças Armadas. (...) Irá ainda mais a força de trabalho que ingressa voluntariamente às Forças", declarou o subchefe de Mobilização da Defesa, contra-almirante André Gustavo Guimarães, em evento nesta quarta-feira.

Cidades com vagas em 2025