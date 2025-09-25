Negócios

Metodologia - MELHORES E MAIORES 2025

Metodologia do MELHORES E MAIORES é desenvolvida pela EXAME, em parceria com o Ibmec, uma das mais conceituadas escolas de negócios do país; veja abaixo

A metodologia e a avaliação das empresas são realizadas pelo Ibmec, com participação de um comitê executivo da EXAME (Arte/Exame)

Karla Mamona
Karla Mamona

Editora da Homepage

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 20h48.

A premiação MELHORES E MAIORES avalia empresas de capital aberto ou com dados públicos, a exemplo das demonstrações contábeis no Diário Oficial dos estados, balanços divulgados em fontes fidedignas (B3 e CVM) e veículos de comunicação idôneos de grande circulação. Confira abaixo a metodologia para entender os critérios utilizados na edição — e como são escolhidas as melhores empresas.

Para realização das análises, são considerados três critérios:

S1 - Resultados contábeis financeiros

Para consideração dos dados financeiros foram elencados os seguintes índices:

  • ROE – Retorno Sobre o Patrimônio Líquido: que nos permite avaliar a rentabilidade na visão dos sócios investidores do ativo.
  • ROCE – Retorno Sobre o Capital Empregado: que nos permite avaliar a rentabilidade sobre a totalidade de capital empregado no ativo
  • ILS – Índice de Liquides Seca: que nos permite avaliar a qualidade da liquidez da empresa, já desconsiderando o feito dos estoques.
  • D/E – Alavancagem ou Índice de Endividamento: que nos permite avaliar o volume de endividamento em relação ao patrimônio líquido.

S2 - Crescimento

Como crescimento avaliamos prioritariamente o crescimento das receitas de 2019 para cá, a fim de verificar quem apresentou o melhor crescimento de mercado no período, as curvas são feitas em regimes anuais.

S3 - ESG

Neste item são trabalhadas as questões relacionadas a diversidade e indicadores sociais, questões de governança e compliance e questões ambientais. Os itens são trabalhados de acordo com as respostas apresentadas e pesquisas realizadas sobre escândalos e desvios de conduta da empresa e seus gestores

Como resultado da avaliação, são considerados os seguintes pesos:

S1 = 35%
S2 = 35%
S3 = 30%

Assim, a nota final é definida pela equação:

NF = (S1*35%) + (S2*35%) + (S3*30%)

Vale a observação que questões relacionadas a escândalos, crimes, corrupção e questionamentos sociais foram consideradas de forma subjetiva nas avaliações de ESG, buscando sempre ser o mais justo e honesto possível na avaliação.

A metodologia e a avaliação das empresas são realizadas pelo Ibmec, com participação de um comitê executivo da EXAME.

