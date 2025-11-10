Mercado Livre será parceiro do YouTube Shopping em nova fase no Brasil

O YouTube iniciou oficialmente a operação de seu Programa de Afiliados no Brasil com o lançamento do YouTube Shopping, que terá o Mercado Livre como um dos parceiros estratégicos no país.

A novidade foi apresentada em 6 de novembro, durante o YouTube PlayMall, evento realizado na Melicidade — sede do Mercado Livre em São Paulo — com a presença de executivos da plataforma de vídeos e da varejista.

A funcionalidade, já disponível em outros mercados, permite que criadores de conteúdo incluam produtos em vídeos, lives, posts e Shorts, direcionando os espectadores para concluir a compra diretamente nos sites parceiros.

O Brasil foi escolhido como mercado prioritário, em linha com o peso do ecossistema local de criadores, considerado um dos mais relevantes do mundo. Segundo o Censo de Criadores de Conteúdo do Brasil 2025, realizado pela Wake Creators, o país concentra mais de 14 milhões de criadores digitais.

Durante o encontro, as empresas discutiram oportunidades futuras de expansão da parceria e exploraram as iniciativas do Mercado Livre voltadas ao social commerce, com destaque para o Programa de Afiliados e Criadores.

Segundo a companhia, o programa cresceu 310% no último ano e reúne milhares de criadores ativos em todo o país. Com comissões de até 16% sobre as vendas aprovadas e incentivos à produção de conteúdo, o modelo vem se consolidando como uma das principais portas de entrada para o empreendedorismo digital.

O Mercado Livre também participou do evento com um pitch de 20 minutos sobre seu programa de afiliados, uma ação em estande com caixas misteriosas — nas quais os participantes faziam unboxings para ganhar prêmios — e uma live transmitida no canal da marca, apresentada pela criadora Dani Diz, embaixadora de moda da plataforma.

“A chegada do YouTube Shopping ao Brasil marca um novo capítulo para o comércio digital, e o Mercado Livre tem orgulho de ser um dos parceiros nessa estreia. Nossa força como marketplace — com sortimento amplo e qualificado, presença das grandes marcas, segurança e a entrega mais rápida do país — garante que afiliados e criadores tenham as melhores condições para gerar renda com confiança” Renata Gerez, head de Social Commerce do Mercado Livre

Aposta em social commerce

O lançamento do YouTube Shopping acontece em um mês estratégico para o varejo. Novembro concentra datas de alto impacto, como a Black Friday e o 11.11, evento global que já supera a Black Friday em volume de vendas e vem ganhando força também no Brasil. Nesse contexto, o uso de ferramentas de social commerce torna-se essencial para a performance de marcas e marketplaces.

A aposta em experiências imersivas, comunidades e recomendações por criadores permite explorar de forma mais eficiente os picos de consumo digital e o engajamento orgânico com os produtos.

Com cerca de 150 milhões de usuários, o Brasil é o quarto maior mercado do YouTube no mundo, atrás apenas de Índia, Estados Unidos e Indonésia, segundo dados do Statista (outubro de 2025). A plataforma segue como um dos principais canais de descoberta e influência de compra no país, especialmente entre os consumidores mais jovens.

O Mercado Livre, por sua vez, ampliou o escopo do Programa de Afiliados e Criadores em março de 2025, como parte de uma estratégia de fortalecimento de seu ecossistema. A reformulação incluiu novas formas de monetização — tanto por volume de visualizações quanto por conversões — com foco em ampliar o alcance entre criadores digitais e fomentar conversas espontâneas sobre seus produtos.

Além da comissão de até 16%, o programa é voltado a criadores com mais de 10 mil seguidores no Instagram ou TikTok, que passam a ter acesso a campanhas especiais, treinamentos, eventos e experiências promovidas pela companhia. A adesão é feita pelo site da empresa, com curadoria dos perfis participantes.