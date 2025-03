Mercado imobiliário tem percepção positiva, mas sem euforia, revela INDI CAA

O mercado imobiliário sempre foi um terreno fértil para especulações. A oscilação dos preços, as expectativas sobre o comportamento do consumidor e os impactos de fatores externos, como taxas de juro e inflação, alimentam diariamente as manchetes. Mas, em meio a tanta informação, como separar os fatos do ruído?

Para oferecer um retrato fiel da realidade do setor, o Compre & Alugue Agora (CAA) criou o INDI CAA, o primeiro Índice Nacional das Imobiliárias. A proposta é reunir dados diretos do campo, ouvindo quem vive o dia a dia do setor: corretores e imobiliárias.

“Fomos até as imobiliárias porque nada substitui o olho no olho. Analisar números é importante, mas entender o que realmente acontece na prática, com quem vive o mercado todos os dias, faz toda a diferença”, explica Fábio Gozzi, fundador do CAA.

A pesquisa envolveu visitas a mais de 200 imobiliárias na capital e no interior de São Paulo. O resultado? Um raio X do mercado imobiliário que não apenas confirma tendências mas também aponta novas direções para o setor.

Cenário positivo, mas sem euforia

O índice geral de percepção do mercado ficou em 61,8%, classificando o momento como positivo, mas sem tanto entusiasmo – reflexo de um setor que dá sinais de estabilidade, mas sem previsão de grande valorização no curto prazo.

O levantamento também revelou quais tipos de imóveis estão no topo da lista de buscas. Os imóveis residenciais usados seguem dominando a demanda, com 85,7% da preferência. Isso reforça um comportamento mais cauteloso dos compradores, que buscam oportunidades com preços mais ajustados ao mercado.

Os desafios também são claros: 42,8% dos entrevistados apontam o excesso de oferta como principal obstáculo para fechar negócios, seguido por preços desalinhados ao mercado (28,5%) e dificuldades no financiamento (14,2%).

Aluguéis em alta ou estabilizados?

Apesar das discussões sobre aumentos nos aluguéis, o estudo revela um cenário mais equilibrado do que se imagina. A maioria das operações registradas envolve locação, consolidando a importância desse segmento para imobiliárias e corretores.

A principal garantia usada nos contratos de aluguel é o seguro-fiança, presente em 46,45% das negociações, seguido pelo fiador (32,15%).

E um dado que pode surpreender: a inadimplência é baixa. Para 85,7% das imobiliárias, o índice é considerado "muito baixo". Em muitos casos, antes mesmo de se tornar inadimplente, o locatário prefere desocupar o imóvel, evitando prejuízos para ambas as partes.

Como os dados podem ajudar corretores e imobiliárias

Mais do que um retrato do mercado, o INDI CAA se apresenta como uma ferramenta estratégica. Saber que a maior demanda está nos imóveis usados e que o financiamento ainda é um desafio permite que os profissionais ajustem suas estratégias de venda e captação de clientes.

“O INDI CAA oferece uma vantagem competitiva para quem trabalha no mercado. Conhecer os dados com precisão significa oferecer um atendimento mais personalizado e assertivo, ajustando o discurso comercial à realidade do cliente", destaca Fábio Gozzi.

O estudo também evidencia uma oportunidade clara: o mercado de aluguel está aquecido. Corretores e imobiliárias que souberem trabalhar com as garantias certas e adotarem abordagens mais flexíveis terão maiores chances de fechar negócios rapidamente.

Oportunidade para proprietários

Para quem pensa em vender ou alugar um imóvel, os números do INDI CAA trazem informações valiosas. A alta procura por imóveis usados indica que este pode ser um bom momento para negociar.

Os dados sobre garantias também ajudam os proprietários a ajustar suas exigências para fechar contratos com mais segurança. Saber que o seguro-fiança é a modalidade mais aceita pode facilitar negociações e aumentar as chances de um contrato rápido e seguro.

Placas físicas ainda são a melhor ferramenta de captação

Um dos dados mais surpreendentes do levantamento é a força das placas físicas na captação de clientes. Para 66,65% das imobiliárias entrevistadas, as placas de "Compre" ou "Alugue" são a ferramenta mais eficaz para atrair interessados — superando os portais online (18,65%) e as redes sociais (6,35%).

O resultado reforça que, apesar da digitalização do setor, a presença física ainda tem peso no mercado imobiliário. Em muitas regiões, o contato direto com o imóvel faz toda a diferença no processo de decisão do comprador ou locatário.

Dados para largar com vantagem

O INDI CAA se consolida como uma ferramenta essencial para imobiliárias, corretores e proprietários, fornecendo informações precisas sobre a realidade do setor. Sem filtros ou especulações, o índice traz um retrato direto da visão de quem está na linha de frente do mercado.

Portanto, para quem negocia imóveis, conhecer esses dados pode ser a diferença entre entrar no jogo às cegas ou atuar com uma vantagem competitiva clara. O INDI CAA está disponível aqui gratuitamente para todos os usuários da plataforma, que segue com cadastro gratuito até agosto.