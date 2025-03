Reforma tributária: 75% dos pequenos empreendedores estão preocupados com as mudanças

A reforma tributária está no centro das conversas sobre economia e negócios, e os pequenos empreendedores brasileiros estão atentos às mudanças geradas pelo novo sistema tributário. Sendo ela aprovada, a expectativa do governo federal é eliminar burocracias e facilitar a gestão dos negócios.

No entanto, para muitos empreendedores, especialmente de pequenas e médias empresas (PMEs), ainda há incertezas sobre os seus reais impactos no dia a dia do seu negócio. De acordo com uma pesquisa realizada pela Contabilizei, maior escritório de contabilidade do Brasil, com mais de 70 mil clientes no país, cerca de 75% dos empreendedores se dizem preocupados com as alterações no sistema tributário.

O levantamento inédito, conduzido entre os meses de outubro e novembro de 2024, ouviu 500 donos de CNPJs ativos em todo o Brasil, com idades entre 18 e 65 anos. O objetivo era entender o nível de conhecimento dos empresários sobre o tema e quais são as expectativas em relação às mudanças previstas no sistema tributário nacional.

O que a pesquisa revelou

Apesar da apreensão, 44,8% dos entrevistados enxergam possíveis benefícios no novo modelo tributário e 69,6% afirmam que estão acompanhando o assunto de perto.

“A implementação da reforma tributária será um processo complexo e gradual até 2032, que pode causar incertezas e dificuldades para os negócios. Muitos empreendedores, principalmente os de menor porte, serão direta ou indiretamente impactados e devem reavaliar a formação de seus preços e até o modelo tributário escolhido”, explica Charles Gularte, vice-presidente executivo de serviços aos clientes da Contabilizei.

Referência em abertura e gestão de CNPJs, o escritório oferece soluções para um público diversificado, com um portfólio que atende desde profissionais autônomos — como médicos, engenheiros, advogados, arquitetos e especialistas em tecnologia, marketing e área da saúde — até profissionais PJ (pessoa jurídica), que prestam serviços recorrentes para empresas e realizam a posterior emissão de notas fiscais. Pequenos empreendedores do setor de serviços, com equipes de até 20 colaboradores, também encontram na Contabilizei o suporte necessário para a gestão contábil e fiscal.

Preparação para as novas regras

A pesquisa conduzida pela empresa também revelou que 66,4% dos empreendedores preveem a necessidade de recalcular o preço de seus produtos e serviços após a implementação da reforma tributária.

Segundo o executivo, “a nova realidade trará a necessidade de maior organização e planejamento e, em muitos casos, pode exigir negociações com os clientes devido à nova dinâmica de crédito de impostos, pois o imposto pago a maior pode estar sendo compensado pelo cliente”.

Recentemente, Bernard Appy, secretário extraordinário da Reforma Tributária, também destacou a importância do papel dos contadores no processo de implementação das mudanças, uma vez que esses profissionais têm a capacidade de interpretar os dados e as informações das empresas.

Para enfrentar as mudanças, muitos empresários já estão se preparando para os desafios que a nova legislação trará. Segundo o levantamento, 85% dos empreendedores enxergam seus contadores como aliados fundamentais no processo de adaptação às novas regras fiscais. “A legislação futura demandará adaptações estratégicas e operacionais das empresas. E, nesse ponto, os contadores ganharão destaque”, diz Gularte.

Impacto pessoal e otimismo

Quando o impacto é analisado na esfera pessoal, os empreendedores demonstram receios sobre o aumento do custo de vida. Do total de entrevistados, 70,2% afirmaram entender como a reforma influenciará o consumo de produtos e serviços, sendo que 66,4% esperam uma alta nos preços.

Além disso, 67,2% acreditam que a renda familiar diminuirá devido ao aumento dos custos e 70,6% preveem elevação na carga tributária.

De acordo com os dados, 54,6% dos entrevistados temem que a reforma tributária contribua para o aumento das disparidades econômicas no país, tornando a vida dos pequenos empreendedores ainda mais desafiadora.

Apesar das incertezas, a pesquisa apontou que os empreendedores mantêm um certo otimismo em relação ao impacto geral da reforma. Ao todo, 52,2% acreditam que a medida trará melhorias, 51,8% preveem que impulsionará o crescimento econômico e 51,2% enxergam a possibilidade de geração de novas oportunidades de emprego com o fim da transição do modelo atual para o novo modelo de tributação da reforma tributária.

“Cada empresa conta com suas próprias especificidades, sejam em termos de estrutura organizacional, mercado de atuação ou aspectos financeiros. Por isso, as soluções fiscais não podem ser padronizadas. O contador deverá oferecer um serviço personalizado, avaliando individualmente cada negócio para identificar a melhor forma de adaptação ao novo sistema tributário. Com o suporte do contador, as empresas poderão avaliar o impacto dessa e de outras mudanças e adaptar suas práticas de maneira a minimizar riscos e evitar problemas futuros”, conclui o executivo.

