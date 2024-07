Uber expande frota com 100 mil carros elétricos da BYD na América Latina e Europa

Uber e BYD anunciaram uma parceria estratégica que permitirá a utilização de 100 mil carros elétricos da montadora chinesa na plataforma de transporte. A princípio, a iniciativa será implementada na Europa e América Latina, com planos de expansão para outras regiões. Além disso, as empresas irão desenvolver veículos com capacidade autônoma para a Uber. As informações são da CNBC.

A parceria surge mesmo com a recente decisão da União Europeia de aumentar as tarifas sobre carros elétricos chineses, seguindo os passos dos Estados Unidos. Este acordo é visto como uma estratégia de longo prazo para fortalecer a frota sustentável da Uber e reduzir as emissões de carbono.

A BYD, com sede em Shenzhen, tem se destacado no mercado de veículos elétricos na China, superando a Tesla em produção total nos últimos dois anos. A empresa também tem expandido sua presença global, investindo em fábricas no exterior e aumentando suas exportações.

No ano passado, a BYD exportou mais de 240 mil veículos para 70 países, e a empresa pretende mais que dobrar esse número neste ano. A parceria com a Uber é um passo importante nessa estratégia de internacionalização.

Os modelos de carros incluídos na parceria não foram especificados, mas imagens promocionais mostram os sedãs Seal, Seal U SUV e Atto 3 SUV, todos disponíveis no site europeu da BYD. A empresa também planeja expandir o acordo para o Oriente Médio, Canadá, Austrália e Nova Zelândia.

A BYD já havia colaborado com a operadora chinesa Didi, desenvolvendo um carro elétrico personalizado chamado D1. No ano passado, 300 desses veículos chegaram ao Brasil para a subsidiária local da Didi, a 99. A Didi adquiriu os negócios da Uber na China em 2016 por 35 bilhões de dólares (R$ 198 bilhões).

Reduzir as emissões de carbono

A introdução de carros elétricos na plataforma da Uber faz parte de um esforço maior da empresa para reduzir as emissões de carbono e promover a sustentabilidade no setor de transporte. A parceria com a BYD inclui o desenvolvimento de veículos com capacidade autônoma, uma tecnologia que pode transformar ainda mais o mercado de mobilidade urbana.

O mercado de veículos elétricos tem enfrentado desafios com o aumento das tarifas sobre importações de carros chineses pela UE e pelos EUA. No entanto, a parceria entre Uber e BYD demonstra um compromisso contínuo com a inovação e a sustentabilidade, independentemente das barreiras comerciais.

A expansão da frota elétrica da Uber na Europa e América Latina é um passo significativo na direção de um futuro mais sustentável para o transporte urbano. A parceria com a BYD, uma das principais fabricantes de veículos elétricos do mundo, reforça a posição da Uber como líder em inovação no setor de mobilidade.