Mensagens de Dia das Mães para clientes: 10 frases para comemorar a data

O Dia das Mães, celebrado no próximo domingo, 11 de maio, é a segunda data mais importante para o varejo brasileiro, ficando atrás apenas do Natal. Em 2025, as empresas têm uma excelente oportunidade para se conectar com seus consumidores e alavancar as vendas, aproveitando o aumento da demanda por presentes e promoções especiais.

De acordo com a Confederação Nacional do Comércio (CNC), o faturamento do setor é projetado para alcançar R$ 14,37 bilhões, crescimento de 1,9% em relação a 2024.

Pesquisa realizada pela segundo pesquisa do Instituto Locomotiva, em parceria com a QuestionPro, mostra que cerca de 133 milhões de consumidores estão planejando suas compras, o ticket médio deve ficar entre R$ 250 e R$ 450, o que representa uma oportunidade de venda para marcas de diferentes portes.

Para se destacar nesta data, é essencial que os donos de pequenos negócios desenvolvam campanhas criativas e personalizadas, utilizando estratégias de comunicação que cativem os consumidores.

Pensando nisso, a EXAME selecionou frases especiais para o Dia das Mães para ajudar você a criar mensagens impactantes para sua base de clientes. Confira as sugestões para homenagear essas mulheres e engajar seu público de forma afetiva.

10 frases para homenagear clientes no Dia das Mães

Neste Dia das Mães , gostaríamos de agradecer por sua fidelidade e confiança em nosso trabalho. Você é muito importante para nós!

Hoje o nosso agradecimento especial vai para você! Sem a sua confiança, nossas conquistas não seriam possíveis. Feliz Dia das Mães !

! Que neste Dia das Mães, seu coração seja inundado de amor e carinho. Você merece toda a felicidade do mundo!