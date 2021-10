Melhores e Maiores: como participar do maior ranking de negócios do país

A 48ª edição do Melhores e Maiores acontece no dia 20 de outubro às 19h, e as inscrições para participar do evento estão disponíveis para todos. Basta acessar o site e se cadastrar. Assim como no ano passado, em 2021 o MM será gratuito e a transmissão será feita pelo YouTube da EXAME.

Esta edição do tradicional evento que reconhece as maiores empresas do país contará ainda com a presença de grandes nomes da economia, como o ministro Paulo Guedes, além da apresentação de André Esteves, sócio sênior do BTG Pactual, do mesmo grupo controlador da EXAME.

Dois painéis de discussão sobre tendências nos negócios vão anteceder a premiação. Outra novidade é a inclusão de critérios com base em ESG (Meio Ambiente, Social e Governança, na sigla em inglês) na avaliação das companhias.

Confira a programação completa:

Acompanhe o Melhores e Maiores 2021 ao vivo e gratuitamente

O debate será sobre a revolução da quinta geração de tecnologia de rede de internet móvel, que promete mudar para sempre a forma como nos conectamos: da conectividade do nosso lar à agricultura.

17h - As techs invadem o MM

A transformação digital está mudando o cenário econômico brasileiro. Empresas de tecnologia disputam negócios tradicionais e reinventam o futuro, tendência que será discutida no terceiro painel.

19h - Premiação

Abertura da premiação do Melhores e Maiores com André Esteves, sócio sênior do BTG Pactual, e discurso do Ministro da Economia, Paulo Guedes.

Categorias e ranking Melhores e Maiores

A análise dos dados para elaboração do maior ranking de negócios do país será feita pelo Ibmec, considerado uma das melhores escolas de negócios do Brasil, que surgiu em 1970, no Rio de Janeiro, com a denominação Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. Em 1985, a instituição lançou o primeiro MBA em Finanças do Brasil.

Além do Ibmec, a avaliação das empresas passará por uma comissão escolhida pela direção da EXAME, que irá validar os resultados para chegar às melhores companhias de 2021.

Em 2021, o Melhores e Maiores premiará, ao todo, 20 categorias, sendo 18 tradicionais (já presentes em edições anteriores do evento) e duas especiais: startup do ano e empreendedor social do ano. Confira a lista completa:

Agronegócio;

Alimentos e Bebidas;

Atacado e Varejo;

Bens de Capital e Eletroeletrônicos;

Saneamento e Meio Ambiente;

Energia;

Farmacêutico e Beleza;

Transporte, Logística e Serviços Logísticos;

Papel e Celulose;

Telecomunicações;

Química e Petroquímica;

Tecnologia e Mídia;

Mineração;

Moda e Vestuário;

Imobiliário;

Saúde;

Serviços Financeiros;

Siderurgia e Metalurgia;

Startup do ano;

Empreendedor social do ano.

Esta edição também trará as listas dos maiores bancos, cooperativas e empresas de educação, por ordem de faturamento.

Participe do maior ranking de negócios do Brasil: Melhores e Maiores ao vivo e gratuito