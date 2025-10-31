Mark Zuckerberg perde R$ 157,22 bilhões em um dia

O bilionário Mark Zuckerberg perdeu cerca de R$ 157,22 bilhões de fortuna em apenas um dia depois de as ações da Meta (META), dona do Facebook, acumularem queda de 11,3% desde quarta-feira, 29, dia em que a companhia reportou seus resultados.

Zuckerberg agora é o quinto homem mais rico do mundo, segundo o índice de bilionários da Bloomberg. Isso o deixa atrás de nomes como Elon Musk (US$ 457 bilhões), Larry Ellison (US$ 317 bilhões), Jeff Bezos (US$ 246 bilhões) e Larry Page (US$ 244 bilhões).

Queda no lucro

A Meta reportou lucro líquido de US$ 2,71 bilhões no 3º trimestre de 2025, uma queda de 83% em relação ao mesmo período de 2024. O resultado foi impactado pela implementação da Lei “One Big Beautiful Bill”, sancionada pelo presidente Donald Trump, que gerou uma cobrança única de imposto de renda, não monetária, no valor de US$ 15,93 bilhões.

Sem essa despesa, o lucro teria alcançado US$ 18,6 bilhões, o que representaria crescimento anual de 19%. Ainda assim, o lucro por ação (EPS) ficou em US$ 1,05, bem abaixo da expectativa dos analistas, que era de US$ 6,72.

A receita da Meta totalizou US$ 51,24 bilhões, superando a projeção de US$ 49,6 bilhões e crescendo 26% em relação ao ano anterior. A receita de anúncios chegou a US$ 41,39 bilhões, avanço de 2%.

O resultado operacional foi de US$ 20,535 bilhões, com margem de 40%, ante 43% no mesmo trimestre de 2024. Os custos e despesas somaram US$ 30,71 bilhões, uma alta de 32%, enquanto as despesas de capital chegaram a US$ 19,37 bilhões.

A Meta também destacou o aumento nos usuários diários ativos, que atingiram 3,54 bilhões em setembro, crescimento de 8% na comparação anual. O volume de impressões de anúncios aumentou 14%, e o preço médio por anúncio subiu 10%.

A companhia prevê uma receita entre US$ 56 bilhões e US$ 59 bilhões para o quarto trimestre. As despesas totais para o ano foram ajustadas para cima, com expectativa de ficarem entre US$ 116 bilhões e US$ 118 bilhões — antes, o piso era US$ 114 bilhões.

A estimativa de investimentos também foi ampliada: de um intervalo de US$ 66 bilhões a US$ 72 bilhões, agora o mercado espera que a Meta invista entre US$ 70 bilhões e US$ 72 bilhões em 2025.