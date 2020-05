Marfrig cria joint venture com ADM para fabricar produtos com base vegetal

A Marfrig anunciou nesta terça-feira a criação da joint venture PlantPlus Foods com a ADM para fabricação e venda de carne e outros produtos com base vegetal nas Américas do Sul e do Norte.

A Marfrig terá 70% da nova companhia e será responsável pela produção, venda e distribuição da PlantPlus Foods, usando suas instalações em Várzea Grande (MT) e em Ohio, nos Estados Unidos.

A ADM deterá 30% da PlantPus Foods, fornecerá conhecimento técnico, desenvolvimento de aplicação e uma gama de ingredientes de base vegetal a partir do seu complexo especial de proteína em Campo Grande (MS), e sua rede de unidades de proteína nos EUA, incluindo uma fábrica de proteína de ervilha em Enderlin, na Dakota do Norte.

As vendas serão focadas nos canais de varejo e food service.

“A Marfrig e a ADM planejam iniciar as operações da nova companhia assim que as autoridades regulatórias dos EUA e do Brasil aprovarem a nova companhia.”