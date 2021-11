Lucro do Banco do Brasil salta 47% no 3º trimestre

O Banco do Brasil divulgou nesta segunda-feira resultados acima das estimativas dos analistas para o lucro do terceiro trimestre e disse que deve ter lucro líquido de 2021 maior do que havia previsto antes.

O banco vê seu lucro líquido recorrente, que exclui itens extraordinários, de 19 bilhões a 21 bilhões de reais, ante faixa anterior de 17 bilhões a 20 bilhões, já que sua carteira de empréstimos deve se expandir mais rapidamente.

O lucro líquido recorrente de julho a setembro atingiu 5,139 bilhões de reais, alta de 47,6% em ante mesmo período do ano anterior, e acima da estimativa de analistas compilada pela Refinitiv de 4,496 bilhões de reais. O retorno sobre o patrimônio líquido foi de 14,3%.

Sua receita líquida de juros, uma medida dos ganhos com empréstimos menos custos de depósitos, aumentou 11,9% ano a ano para 15,683 bilhões de reais, impulsionada por empréstimos e ganhos comerciais.

A carteira de crédito do BB cresceu 6,2% no trimestre, impulsionada por pequenas empresas, pessoas físicas e agronegócios. O banco disse que sua carteira de crédito deve crescer entre 14% e 16% este ano, impulsionando a receita líquida de juros. Anteriormente, o BB previa expansão de no máximo 12%.

O presidente-executivo do banco, Fausto Ribeiro, disse em comunicado que o BB vai buscar crescimento em linhas de crédito mais arriscadas com margens mais altas a partir de agora.

O índice de inadimplência dos empréstimos de 90 dias ficou praticamente estável em 1,82%.

As menores provisões para perdas com empréstimos também ajudaram o banco a apresentar um lucro acima do esperado, ao cair 28,8% em relação ao ano anterior, para 3,924 bilhões de reais. Ainda assim, elas cresceram 36,7% em uma base sequencial.

As ações do BB caíram cerca de 20% neste ano, o pior desempenho entre os maiores bancos do país, principalmente por preocupações com a interferência política.

