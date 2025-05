Fugir do modelo tradicional rendeu R$ 6,8 milhões a esta consultoria jurídica

No mercado de marketing jurídico, a rigidez das regras e a complexidade do atendimento ainda limitam o crescimento das agências especializadas. Escritórios de advocacia buscam parceiros que entendam suas necessidades específicas e atuem como extensão de suas equipes.

A LETS Marketing, consultoria fundada em 2018 em São Paulo, encontrou um caminho de crescimento ao se diferenciar das agências tradicionais. Com uma estrutura de consultoria que funciona dentro dos escritórios, a LETS oferece um serviço integrado, personalizado e adaptado ao universo jurídico.

A empresa cresceu 55,78% entre 2022 e 2023, saltando de 3,5 milhões de reais para 5,5 milhões de reais em receita. Este avanço garantiu à LETS a 75ª posição no ranking EXAME Negócios em Expansão 2024, na faixa de 5 a 30 milhões. Agora, a empresa acaba de fechar 2024 com R$ 6,8 milhões em receita.

“O diferencial da LETS está em nos tornarmos parceiros estratégicos dos clientes, entendendo suas dores e oferecendo soluções completas, e não apenas serviços pontuais de marketing”, explica Rafael Gagliardi, fundador da empresa.

Da publicidade à consultoria especializada

Rafael Gagliardi construiu sua carreira inicialmente em marketing corporativo e pesquisa, com passagens por empresas como a consultoria Deloitte e a Editora Abril. Sua experiência ganhou foco especial ao assumir a gestão da área de marketing no escritório Mattos Filho, um dos maiores do Brasil no setor jurídico.

Foi ali que Gagliardi identificou uma oportunidade. “O marketing jurídico é um mercado complexo, com regras éticas e regulatórias muito rígidas. Poucas agências entendiam essas especificidades, o que dificultava a oferta de serviços realmente estratégicos”, explica.

A criação da empresa, porém, não foi motivada por um plano prévio, mas pela demanda imediata. “Antes mesmo de abrir oficialmente a empresa, já recebi clientes que queriam contratar meus serviços. Foi preciso correr para estruturar a LETS rapidamente e aprender na prática”, relembra. Gagliardi acabou convidando colegas do setor jurídico para abrir a LETS: Amanda Paccola, Willian e Fábio Bernardes. De lá para cá, a empresa nunca parou de contratar advogados dos escritórios mais respeitados do país.

Desde o início, o empreendedor apostou em um modelo diferente do tradicional: em vez de oferecer pacotes fechados e impessoais, a LETS atua como uma consultoria interna, onde o time trabalha lado a lado com o cliente. Essa abordagem trouxe resultados e fidelizou clientes, alguns desde o começo, criando uma base sólida para a expansão da empresa.

Expansão acelerada

Em 2023, a LETS fez um grande investimento em equipe, tecnologia e estrutura. Isso fez a empresa desacelerar temporariamente o crescimento para ganhar base sólida, mas com projeção otimista para os próximos anos.

“O ano passado foi de construção. Investimos pesado em tecnologia, segurança da informação, contratação de especialistas e políticas internas. Agora, em 2024, começamos a colher os frutos, com crescimento acelerado”, conta Gagliardi. A LETS planeja ampliar mais a equipe, com meta de contratar até 30 profissionais até o fim do ano.

Clientes e cases que validam o modelo

A LETS atende hoje cerca de 150 escritórios jurídicos, incluindo grandes nomes do setor. Apesar das limitações contratuais de confidencialidade, Gagliardi afirma que o modelo de parceria e atendimento personalizado vem gerando resultados sólidos para seus clientes.

“O que vemos é uma demanda crescente por serviços que vão além do marketing tradicional, incluindo inteligência artificial, consultoria de diversidade e inclusão, e gestão estratégica”, afirma.

Para 2025, a meta é alcançar R$ 10 milhões em receita, com crescimento de cerca de 50%. A empresa aposta ainda em ampliar sua oferta de serviços e processos internos para dar suporte à expansão.