Ele criou o iPhone com Steve Jobs — e agora pode virar bilionário 'reinventando' o ChatGPT

Jony Ive passou quase três décadas na Apple, transformando o design do smartphone mais famoso do mundo. Agora, aos 58 anos, o criador do iPhone dá um novo passo ao lado de Sam Altman, mente por trás do ChatGPT: sua startup de dispositivos com inteligência artificial, a io, foi adquirida pela OpenAI em um acordo estimado em US$ 6,5 bilhões.

Com a transação, Ive deve receber cerca de US$ 715 milhões em ações da OpenAI — valor que será liberado gradualmente nos próximos quatro anos. A quantia pode colocá-lo entre os novos bilionários da tecnologia. “Estamos no começo da maior revolução tecnológica do nosso tempo”, disse ele no anúncio da parceria.

O elo entre design e inteligência artificial

Fundada em 2023, a io nasceu da colaboração entre a LoveFrom — estúdio de design de Ive — e a OpenAI. O objetivo é desenvolver dispositivos nativos de IA, voltados para o consumidor final, que aproveitem o potencial de ferramentas como o ChatGPT.

“A primeira peça que desenvolvemos capturou completamente a nossa imaginação”, afirmou Sam Altman. O protótipo, ainda mantido em sigilo, foi descrito por ele como “o produto mais incrível que o mundo já viu”.

A aposta é que o design de Ive — responsável por produtos como iMac, iPhone, iPad, Apple Watch e MacBook — transforme como interagimos com a inteligência artificial.

“Tenho uma sensação crescente de que tudo o que aprendi nos últimos 30 anos me levou a este momento”, disse o designer no vídeo divulgado com Altman.

O designer Jony Ive com Tim Cook, atual CEO, em 2019: Ive foi responsável por produtos como iMac, iPhone, iPad, Apple Watch e MacBook

Do adeus à Apple à nova era com a OpenAI

Ive deixou a Apple em 2019 e fundou a LoveFrom, que assinou contratos com empresas como Airbnb, Ferrari e Moncler. Mesmo fora da Apple, continuou trabalhando com a empresa até 2022, em um contrato de US$ 100 milhões.

Nos bastidores, ele também construiu um império imobiliário de cerca de US$ 100 milhões em San Francisco e liderou a io até atingir 55 funcionários e levantar US$ 225 milhões em investimentos. A OpenAI já detinha 23% da empresa antes do anúncio da compra.

Com a fusão, a io passa a ser uma divisão da OpenAI. A LoveFrom seguirá como uma consultoria independente, mas com dedicação exclusiva ao projeto — uma estrutura dividida entre o lado criativo (LoveFrom) e o lado de engenharia (OpenAI/io).

O parceiro que faltava após Jobs

Na Apple, Ive foi mais do que um designer. Ele era o principal colaborador de Steve Jobs — e, segundo Laurene Powell Jobs, viúva do cofundador da empresa, “a única pessoa insubstituível na vida de Steve”.

Jobs e Ive compartilhavam a visão de que produtos devem unir forma e função com propósito. “Nosso trabalho não é só fazer dinheiro, é fazer grandes produtos”, disse Jobs em sua primeira conversa com Ive após retornar à Apple em 1997. A frase foi o que o convenceu a ficar em um momento de incerteza.

Agora, Ive encontra em Sam Altman um novo parceiro de revolução tecnológica — 28 anos mais jovem, mas igualmente ambicioso.