Restaurante por quilo cresce com vendas online, aposta em IA e vira negócio milionário

Desde muito cedo Ubiratan Ferreira é empreendedor. Aos 12 anos de idade já produzia pulseiras artesanais e vendia aos colegas da escola, manifestando um desejo latente de um dia ter seu próprio negócio. Com o passar do tempo, ele tentou empreender nos segmentos de lanches, perfumes, cosméticos e até na área de paintball. Pensou também em abrir um açougue, mas não seguiu com a ideia.

Mais tarde, trabalhando como CLT no mercado financeiro, Ubiratan queria ampliar sua fonte de renda e, recebeu uma oportunidade única: assumir um restaurante por quilo em Diadema, região metropolitana de São Paulo.

A proposta de compra do restaurante surgiu durante a pandemia, quando o antigo proprietário infelizmente faleceu e sua esposa decidiu não seguir mais com a empresa. Ubiratan aceitou comprar o negócio e assim, surgiu o Cantinho das Delícias.

A empresa já existia há 20 anos, e o empreendedor assumiu o negócio há três. Desde que encabeçou a iniciativa, apostou em digitalização, com todas as vendas realizadas de forma digital.

Mudaram logo e identidade visual, reformaram o espaço, trocaram todos os equipamentos, fogões, fornos e demais utensílios como mesas e balcões de trabalho, para dar uma nova cara ao negócio.

O restaurante opera em várias frentes, com comida por quilo, prato feito, delivery, editais de licitação — com kit lanches para jogos escolares em Secretarias de Educação municipais e estaduais — e mais recentemente, entraram no ramo de refeições congeladas.

Além disso, a empresa atende via plataformas online de pedidos, como iFood e Food to Save, para evitar o desperdício. O cliente pode adquirir alimentos que precisam ser consumidos imediatamente com descontos, e o restaurante recebe a solução que apoia nestas divulgações.

"Nós buscamos produzir o estrito necessário para atender a demanda do dia, contudo, sempre pode haver alimentos que não são consumidos. Com a ação, é possível vender boa parte de produção não consumida no dia", diz Ubiratan.

Crescimento com digitalização e IA

Ubiratan explica que as vendas digitalizadas funcionam por meio de recorrência, com pagamento mensal e frete grátis para a região metropolitana. Essas vendas acontecem por meio de redes sociais, como o Instagram e com essa frente comercial, a empresa cresceu em 20%.

"A digitalização ajuda a tomar decisões para fazer a gestão, o que apoia nosso crescimento. Quero continuar investindo em conhecimento e networking para melhorar ainda mais esses indicadores", diz o proprietário. Antes da chegada de Ubiratan, a empresa faturava cerca de R$ 70 mil ou R$ 80 mil por ano e nos últimos 3 anos, obteve crescimento constante apoiado pelo uso de tecnologia.

O empreendedor aplica muitas ferramentas de inteligência artificial (IA) no operacional e isso tem potencializado seus resultados. Ele comenta que para as áreas de criação de conteúdo, trabalha com recomendação baseada no que as pessoas mais pesquisam na internet.

"É como ler a mente das pessoas, temos ideia exata sobre o que mais as pessoas têm dúvida", diz.

O Chat GPT também é usado na empresa e apoia na criação de emails e geração de imagens, além de um assistente específico da ferramenta, que cria os cardápios para Ubiratan aprovar. Para remodelar o ambiente do restaurante, o empreendedor também usou ferramentas de IA.

Clientela diversa

Atendendo cerca de 2,5 mil pessoas por mês, a empresa tem trabalhado forte para servir diversos nichos de mercado. Além do cliente avulso no prato feito, que representa 25% das entradas, há também a frente por quilo (65%), as licitações (8%) e os congelados (2%).

De acordo com Ubiratan, o restaurante faz muitos estudos sobre o perfil dos clientes e com base nisso, agregam mais diversidade ao cardápio e até personalizam de acordo com a dieta do cliente. "Vendemos os mais variados pratos, comida brasileira, nordestina, italiana e até japonesa", diz.

Hoje com 9 colaboradores, a empresa fabrica todas as refeições internamente e é comandada por Ubiratan, que assume a função de administrador, junto de sua esposa Geovanna e seu cunhado Sthevan, que integram o time de sócios.

Com faturamento de mais de R$ 1,2 milhão por ano, o avanço da empresa foi relevante depois que Ubiratan assumiu o negócio:

2021: R$ 100 mil (início novembro)

2022: R$ 1,1 milhão

2023: R$ 1,15 milhão

2024: R$ 1,25 milhão

O restaurante cresceu 10% em relação ao ano anterior e o empreendedor acredita que com as licitações e a venda de congelados vai bater mais de R$ 1,5 milhão em 2025.

Apoio financeiro para novos produtos

Com a ideia de iniciar as vendas de refeições congeladas, Ubiratan precisava de recursos para efetivar a operação. Então, em julho deste ano, ele recorreu ao fundo de impacto Estímulo para solicitar crédito e conseguiu R$ 60 mil em apoio, verba crucial para expandir seu portfólio de produtos.

O crédito ajudou na compra de equipamentos como a seladora das refeições, na aquisição de embalagens, no investimento com marketing, criando novas embalagens, logo marca, na consultoria com nutricionistas, nos gastos com pesquisa, elaboração de cardápio e testes.

"Inicialmente essa frente vai impulsionar crescimento de 2 a 5%, porém tem potencial muito grande, haja vista que podemos atender toda a região metropolitana", diz.

Ubiratan imagina o futuro do negócio com força no atendimento via delivery, retirada, eventos ou até mesmo no setor público, com produtos de qualidade que podem ser levados até o cliente. A empresa quer manter a marca presente no máximo de lugares possível.

"Passamos por desafios todos os dias, das mais diversas ordens, acredito que todos os dias temos que repensar nossas estratégias e atitudes, pois nem sempre o que funcionou no passado vai atender no futuro, seja com os produtos, com a postura em equipe ou na relação com fornecedor e com cliente. Nos reinventamos a cada dia, pois os desafios se apresentam diariamente e isso vai nos moldando como empreendedores resilientes", diz.