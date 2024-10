Dia do Empreendedor: 8 livros recomendados por fundadores e CEOs de sucesso

No dia 5 de outubro é comemorado o Dia do Empreendedor. Para comemorar a data, seis fundadores e CEOs que trilham um caminho de sucesso à frente de empresas como Petz, KaBuM!, Bemobi, Omie, Sólides e Superlógica indicam livros que moldaram suas trajetórias e podem ajudar outros empreendedores a crescer e superar desafios.

São obras que oferecem caminhos práticos e estratégicos sobre inovação, liderança e resiliência para quem está dando os primeiros passos no empreendedorismo. Confira a lista abaixo:

Carlos Cêra, cofundador e CEO da Superlógica

Dica de livro: “O mesmo de sempre: um guia para o que não muda nunca”, de Morgan Housel

"Em um setor tão dinâmico como o nosso, é fácil se perder nas últimas tendências. 'O mesmo de sempre' nos ancora naquilo que realmente importa, nos ajudando a navegar pelas incertezas com mais confiança e a construir um legado duradouro. Leitura essencial para quem busca o sucesso sustentável, já que toda a ideia do livro gira em torno da premissa que temos que focar a estratégia dos nossos negócios naquilo que não muda, naquilo que permanece.”

Julio Trajano, CEO do KaBuM!

Dica de livro: “A coragem de ser imperfeito", de Brené Brown

“O livro tem uma mensagem essencial para qualquer profissional. Brown aborda temas como vulnerabilidade, vergonha, medo e imperfeição, que costumam funcionar como obstáculos significativos na trajetória de executivos. Ao invés de ignorá-los, ela propõe que enfrentá-los é crucial para o crescimento pessoal e profissional. Com uma escrita leve e acessível, a autora nos convida a repensar processos e valores, ressaltando que a aceitação de nossas emoções e imperfeições é fundamental para vencermos nossos medos. Essa leitura nos instiga a criar um ambiente mais acolhedor e aberto, onde nossas experiências humanas são valorizadas, impulsionando a excelência em nossos desdobramentos. Acredito que esse livro pode transformar não apenas como encaramos desafios, mas também a nossa cultura organizacional de maneira positiva.”

Marcelo Lombardo, CEO e cofundador da Omie

Dica de livro: “A meta: um processo de melhoria contínua”, de Eliyahu M. Goldratt

“O livro explica a Teoria das Restrições, um dos pontos que, se os fundadores levassem em consideração, economizariam muito tempo e dinheiro. Quando você começa a colocar em prática o que o autor chama de árvore da realidade atual e futura, passa a olhar tudo como uma cadeia de consequências e não como vários problemas que pedem solução porque muitos vão desaparecer quando for resolvida a causa raiz.”

Mônica Hauck, cofundadora e CEO da Sólides

Dica de livro: “Novos caminhos, novas escolhas”, de Abilio Diniz

"Indico a obra porque traz uma perspectiva sobre como a fé e a coragem podem ser ferramentas poderosas na gestão e liderança. Para empreendedores, que enfrentam muitas vezes desafios constantes e precisam tomar decisões difíceis, esse livro mostra como a crença em algo maior, seja qual for a sua fé, pode trazer força e resiliência para superar obstáculos. Além disso, o Abílio compartilha lições sobre longevidade e motivação, que ajudam a enxergar a jornada empreendedora com uma visão mais humana e estratégica. Esse livro foi uma das melhores leituras ao longo da minha jornada empreendedora."

Pedro Ripper, cofundador e CEO da Bemobi

Dicas de livros: “That Will Never Work: The Birth of Netflix and the Amazing Life of an Idea”, de Marc Randolph e “A marca da vitória: A autobiografia do criador da Nike”, de Philip H. Knight

“São duas biografias que mostram, de forma divertida, porém sem romantizações, os altos e baixos de construir uma empresa de sucesso (Netflix e Nike), e como o caminho do empreendedorismo é cheio de percalços. Ambas oferecem lições sobre resiliência, inovação e superação de obstáculos, sem deixar de mostrar o lado humano do processo de criação e crescimento de negócios. Em especial, ‘That Will Never Work’ me lembrou muito de situações tragicômicas vividas durante a criação e o crescimento da Bemobi em seus primeiros anos.”

Dica de livro: “O Lado Difícil das Situações Difíceis”, de Ben Horowitz

“Outro livro de que gosto muito é ‘O Lado Difícil das Situações Difíceis’, que aborda os desafios reais de liderar e fazer uma empresa crescer, especialmente em tempos de crise. Ben Horowitz compartilha lições práticas e diretas sobre a tomada de decisões difíceis, gestão de pessoas e a pressão de estar no comando.”

Sergio Zimerman, CEO da Petz

Dica de livro: “Ou Vai ou Voa”, de Hendel Favarin e Josef Rubin

"Depois de tantos anos trabalhando no comércio, notei que se contrata pelo currículo e se demite pelo comportamento, por aquilo que o setor de RH chama de soft skills. O livro que indico aqui é excelente, principalmente, para quem quer pensar um pouco fora da caixa, e repensar o sistema tradicional de ensino. É importante lembrar que nosso sistema educacional foi criado para trabalhadores da era industrial e agora estamos na era tecnológica."