JD.com e Tmall superam expectativas no Double 11 com alta de vendas e recordes

Os gigantes do e-commerce chinês JD.com e Tmall registraram um crescimento expressivo nas vendas durante o Festival de Compras do Dia dos Solteiros (Double 11), encerrado em 11 de novembro após semanas de promoções. Esse festival, o maior evento anual de compras na China, mais uma vez superou recordes com forte adesão de marcas e consumidores.

Resultados da JD.com: aumento de compradores e vendas recordes

A JD.com relatou que o número de compradores aumentou mais de 20% em relação ao ano anterior, e o volume de pedidos via transmissões ao vivo cresceu quase quatro vezes. A receita de mais de 17 mil marcas multiplicou-se por cinco, enquanto mais de 30 mil pequenas e médias empresas viram suas vendas dobrarem, impulsionadas pela visibilidade durante o evento.

A tecnologia de humanos digitais da JD.com apoiou 7.500 marcas, promovendo suas vendas em transmissões ao vivo e aumentando em 40% a receita em comparação ao festival “618” de junho. Expandindo sua presença global, a marca europeia da JD.com, Ochama, reportou um aumento significativo em vendas de lanches, bebidas e eletrodomésticos, com destaque para pequenos eletrodomésticos chineses, que triplicaram em volume.

Tmall bate recordes de faturamento com marcas líderes

O Tmall, da Alibaba Group, também alcançou resultados históricos. No final do festival, 590 marcas ultrapassaram 100 milhões de yuans (cerca de US$ 14 milhões) em faturamento, representando um aumento de 47% em relação ao ano passado. Marcas de beleza no Tmall, incluindo 80 marcas que superaram 100 milhões de yuans em vendas, lideraram o segmento, enquanto 9.600 marcas de eletrodomésticos e móveis dobraram suas vendas.

Eletrônicos e transmissões ao vivo impulsionam o Double 11

Entre os eletrônicos, Apple e Huawei destacaram-se ao lado de outras 32 marcas, com vendas superiores a 100 milhões de yuans cada. O Tmall também contou com 120 salas de transmissão ao vivo, cada uma registrando transações acima de 100 milhões de yuans, com 49 dessas salas crescendo acima de 100% em comparação ao evento anterior.