Dia dos Solteiros ultrapassa R$ 1 trilhão em vendas na China

O Dia dos Solteiros, considerado o maior evento de compras do mundo, encerrou sua edição mais extensa nesta segunda-feira, 11, registrando vendas e volume de consumidores sem precedentes. A gigante de e-commerce Alibaba relatou um "crescimento robusto" nas vendas e um "número recorde" de compradores, sem divulgar o valor total de receita.

Dados do provedor Syntun, entretanto, estimam que as vendas no período ultrapassaram 1,44 trilhão de yuan (R$ 1,152 trilhão) entre os dias 14 de outubro e 11 de novembro, com aumento de 26,6% em relação ao ano anterior. Este resultado reforça o poder do e-commerce na China, mesmo em um cenário econômico desafiador. As informações são da Reuters.

O sucesso de marcas como Apple, Haier, Midea e Xiaomi, que atingiram sozinhas a marca de 1 bilhão de yuan (R$ 800 milhões) em valor bruto de mercadoria (GMV), demonstra o impacto da estratégia de descontos e subsídios. JD.com, segunda maior plataforma de e-commerce na China, informou um aumento de mais de 20% no número de compradores em comparação com 2022, embora também tenha optado por não divulgar o valor total das vendas.

Para fortalecer o consumo, o governo chinês implementou um esquema de subsídio nacional de 150 bilhões de yuan (R$ 120 bilhões) para a troca de eletrodomésticos, beneficiando categorias de produtos como condicionadores de ar, aspiradores robôs e sanitários inteligentes. O incentivo ampliou as vendas de produtos domésticos de maior valor, que apresentaram um crescimento expressivo.

O que é o Dia dos Solteiros

O Dia dos Solteiros, originalmente um evento de 24 horas realizado em 11 de novembro, é agora uma celebração de semanas com promoções tanto no ambiente digital quanto em lojas físicas.

Neste ano, a Alibaba e outras grandes plataformas estenderam o festival por mais de 20 dias, destacando o evento como um termômetro do sentimento do consumidor em meio a um ambiente econômico marcado pela crise do setor imobiliário e pela desaceleração da economia chinesa.

Nos últimos anos, a mentalidade de economia e desconto tornou-se central para os consumidores chineses, especialmente após a pandemia de COVID-19, que impulsionou o surgimento de plataformas focadas em descontos como Pinduoduo e Douyin, a versão chinesa do TikTok.

Para atrair compradores, Alibaba e JD.com ofereceram cupons adicionais, como o desconto de 50 yuan (R$ 40) para compras acima de 300 yuan (R$ 240). Esse tipo de incentivo gerou maior volume de pedidos, mas também um índice elevado de devoluções, com consumidores cancelando parte das compras após garantir os descontos.

Embora o Dia dos Solteiros seja conhecido por atrair um público focado em eletrônicos e eletrodomésticos, categorias voltadas ao entretenimento e passatempos também ganharam destaque. Produtos colecionáveis, como brinquedos e itens relacionados ao mundo dos animes e games, apresentaram um crescimento significativo. Segundo a Alibaba, marcas como MiHoYo, Pop Mart e Jellycat ultrapassaram 100 milhões de yuan (R$ 80 milhões) em vendas. Shan Yin, uma estudante de 23 anos de Hangzhou, compartilhou que gastou 3.200 yuan (R$ 2.560) em produtos de jogos e animes, descrevendo a compra como uma forma de "regular suas emoções" e lidar com o estresse dos estudos.