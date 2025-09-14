Negócios

Itautec: o que aconteceu com a gigante brasileira de computadores?

Marca foi pioneira em caixas eletrônicos e PCs com Windows no Brasil, mas desapareceu do varejo em 2013

Poucas marcas nacionais marcaram tanto o mercado brasileiro de tecnologia como a Itautec. A empresa que surgiu em 1979 como um departamento do banco Itaú, fez história ao integrar terminais bancários ao atendimento digital.

Nos anos 1980, a Itautec lançou o primeiro caixa eletrônico do Brasil, instalado em Campinas em 1983, usando tecnologia própria em parceria com o banco Itaú. Antes disso, em 1982, a companhia já havia estreado no mercado de PCs com o modelo I-7000 — início de uma jornada que a tornaria referência na computação corporativa.

A Itautec também foi a primeira a vender computadores com Windows 3.1 em português, durante a reserva de mercado da informática. Nos anos seguintes, consolidou-se com a linha InfoWay e chegou a deter 10% do mercado nacional de computadores.

A virada veio nos anos 2000, quando a empresa apostou em produtos como o tablet TabWay, o assistente digital PocketWay e o sistema Linux Librix, de autoria própria. Ela também se destacou no desenvolvimento de supercomputadores e ferramentas de correção linguística, mais tarde licenciadas para a Microsoft.

Contudo, mesmo com essa diversificação, a crescente presença de marcas internacionais e a crise do setor de PCs enfraqueceram a operação da empresa. Em 2005, vendeu a marca Philco à Gradiente. Em 2013, anunciou o fim da produção de computadores e servidores.

A transição para a Oki Brasil

Em 2014, a Itautec oficializou a saída do varejo ao firmar uma parceria com a japonesa Oki Electric Industry.

A nova empresa, batizada de Oki Brasil, passou a operar com foco exclusivo em automação bancária, comercial e serviços de TI.

Na transação, a brasileira manteve 30% da participação na nova companhia e passou a atuar nos bastidores. A marca Itautec, por sua vez, deixou de existir.

