Irmãos do setor imobiliário têm ganho de 5.000% com aposta tech

Ian e Richard Livingstone montaram um negócio imobiliário multibilionário que abrange cinemas em Londres, hotéis na Flórida e resorts caribenhos. Embora a pandemia tenha pressionado os ativos imobiliários dos irmãos, a fortuna da dupla continuou subindo graças a uma aposta de longo prazo em jogos de azar online.

Os irmãos investiram na Evolution Gaming cedo o suficiente, o que levou a empresa fundada há 15 anos a listar um deles - Richard - como fundador em seu prospecto. As ações da empresa de Estocolmo, uma das maiores plataformas de cassino online do mundo, se valorizaram mais de 200% desde o início de 2020, impulsionadas pelas restrições relacionadas à Covid, que aceleraram o crescimento das apostas online.

Com isso, os ganhos dos irmãos com a Evolution Gaming somam cerca de 3 bilhões de dólares, o que eleva sua fortuna para 7,2 bilhões de dólares, de acordo com o Índice de Bilionários da Bloomberg. Eles obtiveram retornos de pelo menos 5.000% com a empresa, que licencia software para empresas de apostas e está expandindo sua presença nos EUA, já que mais estados legalizam as apostas online.

“Os irmãos Livingstone sempre foram conhecidos como operadores astutos no setor imobiliário, mas sua disposição de diversificar provou ser igualmente lucrativa”, disse Bobby Console-Verma, fundador da 1fs Wealth, uma fintech com sede em Londres que trabalha com family offices e bancos privados. “A pandemia fez com que muitos indivíduos ricos percebessem que precisam identificar os riscos de concentração do portfólio.”

Filhos de um dentista, Ian, de 58 anos, e Richard, de 56, começaram a construir sua empresa imobiliária - a London & Regional Properties - durante a década de 1990, adquirindo ativos com problemas no Reino Unido após a queda dos preços. Ian, que estudou optometria na faculdade, abriu uma ótica em Londres na mesma época e depois a vendeu para a Luxottica, de Leonardo Del Vecchio.

Um representante da London & Regional não respondeu a pedidos de comentário. A Evolution Gaming, que divulga balanço anual na quarta-feira, não quis comentar.