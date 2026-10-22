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Inovação de SC que já movimentou R$ 804 mil alia boa mesa e conta menor

Criado em Blumenau, Blumenpass oferece experiências gastronômicas com descontos, supera 10 mil utilizações e lança assinatura mensal para turistas

Maycon Souza (CTO), Ana Paula Dahlke (PR), Joice Morastoni Cantoni (CFO) e André Cantoni (CMO), sócios do Blumenpass (Mel Pacheco/Divulgação)

Maycon Souza (CTO), Ana Paula Dahlke (PR), Joice Morastoni Cantoni (CFO) e André Cantoni (CMO), sócios do Blumenpass (Mel Pacheco/Divulgação)

Rafael Martini
Rafael Martini

Editor da Região Sul

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 14h15.

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Comer bem, conhecer novos restaurantes e ainda economizar na hora de pagar a conta. Essa é a proposta de uma plataforma criada em Blumenau, Santa Catarina, que encontrou na combinação entre gastronomia, tecnologia e descontos uma oportunidade de negócio.

Em menos de um ano de operação, o Blumenpass já movimentou R$ 804 mil em vendas para restaurantes parceiros e proporcionou mais de R$ 500 mil em economia aos consumidores.

Lançado em janeiro de 2026, o aplicativo funciona como um clube de benefícios gastronômicos. Mediante assinatura, os usuários têm acesso a ofertas exclusivas em restaurantes, bares, cafeterias e outros estabelecimentos. A proposta é simples: incentivar novas experiências de consumo, oferecendo vantagens que tornam a conta mais atrativa.

Entre os benefícios estão promoções que permitem comprar um prato e ganhar outro, além de condições especiais para compartilhar refeições e experimentar diferentes produtos. Na prática, a plataforma transforma o desconto em um convite para descobrir novos endereços gastronômicos.

A iniciativa já contabiliza 10.064 experiências utilizadas, com um faturamento médio de aproximadamente R$ 79,89 por utilização nos restaurantes participantes. A economia média informada pela empresa é de cerca de R$ 53 por experiência, resultado dos benefícios concedidos aos assinantes.

O modelo combina vantagens para os dois lados da mesa. Enquanto o consumidor encontra oportunidades para frequentar estabelecimentos diferentes gastando menos, os restaurantes ganham um canal adicional para atrair público, estimular o consumo e conquistar clientes.

A estratégia também busca resolver um desafio recorrente do setor gastronômico: transformar uma primeira visita em um relacionamento duradouro. Mais do que conceder descontos, o objetivo é fazer com que o consumidor conheça o estabelecimento e encontre motivos para retornar.

Na Cuccinata, um dos restaurantes parceiros, o aplicativo já foi utilizado mais de 300 vezes. Para o chef Felipe Evaristo, a experiência tem contribuído para ampliar o alcance da marca.

"Para a Cuccinata, tem sido uma experiência muito boa. A parceria com o Blumenpass nos permite chegar a novas pessoas e mostrar o cuidado que existe por trás do nosso trabalho", afirma.

Outro exemplo é a Cookie Pink, também de Blumenau, que já registrou mais de 270 resgates. Entre as ofertas disponíveis está uma promoção em que o consumidor pode levar seis cookies pagando apenas três.

Segundo Sheila Alves do Prado, fundadora da marca, a parceria começou praticamente junto com a abertura do estabelecimento e passou a funcionar como uma ferramenta para conquistar novos consumidores.

"O Blumenpass chegou junto com a abertura da Cookie Pink e, desde então, tem sido uma parceria muito especial para a gente. Recebemos muitos clientes que vêm pelo Blumenpass e ficam encantados com a oportunidade de comprar seis cookies pagando apenas três. E o mais bacana é que muitos desses clientes conheceram a nossa marca através do Blumenpass e, depois, passaram a voltar regularmente, tanto na loja física quanto pelo delivery", conta.

Atenção ao turista

Com os primeiros resultados consolidados, o Blumenpass prepara uma nova etapa de crescimento. A novidade é o lançamento do Blumenpass One, modalidade de assinatura mensal desenvolvida especialmente para turistas e consumidores que desejam experimentar os benefícios antes de contratar um plano anual.

A estratégia aproveita um dos períodos de maior movimentação turística da região: a Oktoberfest Blumenau, realizada neste ano entre 7 e 25 de outubro. Durante a festa, a cidade recebe visitantes de diferentes regiões do Brasil e do exterior, ampliando as oportunidades de consumo em restaurantes, bares e outros estabelecimentos gastronômicos.

Ao oferecer uma assinatura de menor duração, a empresa pretende alcançar um público que visita Blumenau por poucos dias e busca aproveitar a gastronomia local sem assumir um compromisso anual. O novo formato também funciona como porta de entrada para consumidores interessados em conhecer a plataforma.

A aposta acompanha uma tendência de valorização das experiências de consumo, na qual o benefício financeiro passa a integrar uma estratégia mais ampla de relacionamento entre empresas e clientes.

Além dos descontos, o aplicativo começa a desenvolver outro ativo importante para o negócio: informações sobre o comportamento dos consumidores. Com o registro das experiências utilizadas, a plataforma pode acompanhar preferências gastronômicas, frequência de visitas, horários de maior movimento e categorias mais procuradas.

Esses indicadores representam uma oportunidade de evolução do serviço, permitindo que os estabelecimentos compreendam melhor os hábitos de consumo e identifiquem possibilidades de aumentar o movimento.

"Esses dados poderão contribuir tanto para o desenvolvimento da plataforma quanto para que os estabelecimentos parceiros compreendam melhor o comportamento dos consumidores", afirma André Cantoni, sócio e diretor de marketing do Blumenpass.

Para 2027, os planos incluem ampliar a presença territorial do aplicativo, aumentar a quantidade de experiências cadastradas e lançar um índice público de comportamento de consumo, reunindo informações sobre os hábitos gastronômicos dos usuários e contribuindo para a análise da economia regional.

O movimento aponta para uma ambição que vai além dos descontos. Ao reunir consumidores e estabelecimentos em uma mesma plataforma, o Blumenpass busca transformar o prazer de comer fora em um modelo de negócio baseado em assinaturas, relacionamento e inteligência de mercado.

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