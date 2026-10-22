Após foco de doença, governo decreta emergência sanitária em 4 cidades de Santa Catarina

RESUMO ＋ O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) decretou emergência zoossanitária por 60 dias em quatro municípios de Santa Catarina após confirmar doença de Newcastle em uma granja comercial de perus em Nova Itaberaba. É o primeiro registro em criação comercial no Brasil desde julho de 2024. O foco provocou restrições internacionais aos produtos avícolas brasileiros.

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) decretou emergência zoossanitária por 60 dias em quatro municípios de Santa Catarina após a confirmação de um foco da doença de Newcastle em uma granja comercial de perus de corte, localizada em Nova Itaberaba.

A medida também abrange os municípios vizinhos de Águas Frias, Coronel Freitas e Nova Erechim. Este é o primeiro registro da doença em uma criação comercial no Brasil desde julho de 2024.

A confirmação do foco já provocou restrições ao comércio internacional de carne de aves. A China, principal comprador da proteína avícola, e a Arábia Saudita suspenderam as importações de produtos avícolas de Santa Catarina, enquanto o México interrompeu as compras de todo o Brasil.

O Mapa notificou oficialmente a ocorrência à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) e comunicou o caso aos parceiros comerciais do país, compartilhando informações técnicas preliminares sobre o foco e as medidas sanitárias adotadas.

O despovoamento sanitário da granja afetada começou na segunda-feira, 19, e foi concluído na terça-feira, 20. A propriedade passa agora pelos procedimentos de limpeza e desinfecção das instalações, conforme os protocolos sanitários.

Segundo o ministério, as equipes de defesa agropecuária também mantêm ações de vigilância epidemiológica e monitoramento das propriedades situadas na área de restrição sanitária.

As medidas incluem o controle do trânsito de animais e de materiais sujeitos às regras sanitárias, com o objetivo de impedir a disseminação da doença para outras granjas da região.

Doença de Newcastle é transmitida para humanos?

A doença de Newcastle é uma infecção viral altamente contagiosa que afeta principalmente aves. Segundo a Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), o vírus também pode infectar seres humanos, embora os casos sejam raros e geralmente apresentem sintomas leves, como conjuntivite, vermelhidão e irritação nos olhos.

A infecção ocorre principalmente pelo contato direto com aves infectadas e costuma desaparecer sem complicações graves.

A infecção em humanos é considerada rara e está associada principalmente à exposição direta ao vírus, especialmente entre pessoas que trabalham com aves infectadas.

A classificação sanitária da doença considera critérios de virulência do agente, incluindo o índice de patogenicidade intracerebral e a presença de múltiplos aminoácidos básicos em determinadas regiões da proteína viral.

A principal forma de transmissão entre aves ocorre por meio de aerossóis e secreções de animais infectados. O vírus também pode se espalhar pelo contato com materiais contaminados, como equipamentos, alimentos e outros objetos utilizados nas instalações de criação.

A possibilidade de infecção humana não significa que o consumo de carne de aves devidamente preparada represente risco de transmissão, como destacou o Mapa.