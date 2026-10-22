Após foco de doença, governo decreta emergência sanitária em 4 cidades de Santa Catarina

A medida também abrange os municípios vizinhos de Águas Frias, Coronel Freitas e Nova Erechim. (Leandro Fonseca/Exame)
Repórter de agro e macroeconomia
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 14h54.
Última atualização em 22 de outubro de 2026 às 14h57.
O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) decretou emergência zoossanitária por 60 dias em quatro municípios de Santa Catarina após confirmar doença de Newcastle em uma granja comercial de perus em Nova Itaberaba. É o primeiro registro em criação comercial no Brasil desde julho de 2024. O foco provocou restrições internacionais aos produtos avícolas brasileiros.
O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) decretou emergência zoossanitária por 60 dias em quatro municípios de Santa Catarina após a confirmação de um foco da doença de Newcastle em uma granja comercial de perus de corte, localizada em Nova Itaberaba.
A medida também abrange os municípios vizinhos de Águas Frias, Coronel Freitas e Nova Erechim. Este é o primeiro registro da doença em uma criação comercial no Brasil desde julho de 2024.
A confirmação do foco já provocou restrições ao comércio internacional de carne de aves. A China, principal comprador da proteína avícola, e a Arábia Saudita suspenderam as importações de produtos avícolas de Santa Catarina, enquanto o México interrompeu as compras de todo o Brasil.
O Mapa notificou oficialmente a ocorrência à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) e comunicou o caso aos parceiros comerciais do país, compartilhando informações técnicas preliminares sobre o foco e as medidas sanitárias adotadas.
O despovoamento sanitário da granja afetada começou na segunda-feira, 19, e foi concluído na terça-feira, 20. A propriedade passa agora pelos procedimentos de limpeza e desinfecção das instalações, conforme os protocolos sanitários.
Segundo o ministério, as equipes de defesa agropecuária também mantêm ações de vigilância epidemiológica e monitoramento das propriedades situadas na área de restrição sanitária.
As medidas incluem o controle do trânsito de animais e de materiais sujeitos às regras sanitárias, com o objetivo de impedir a disseminação da doença para outras granjas da região.
A doença de Newcastle é uma infecção viral altamente contagiosa que afeta principalmente aves. Segundo a Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), o vírus também pode infectar seres humanos, embora os casos sejam raros e geralmente apresentem sintomas leves, como conjuntivite, vermelhidão e irritação nos olhos.
A infecção ocorre principalmente pelo contato direto com aves infectadas e costuma desaparecer sem complicações graves.
A infecção em humanos é considerada rara e está associada principalmente à exposição direta ao vírus, especialmente entre pessoas que trabalham com aves infectadas.
A classificação sanitária da doença considera critérios de virulência do agente, incluindo o índice de patogenicidade intracerebral e a presença de múltiplos aminoácidos básicos em determinadas regiões da proteína viral.
A principal forma de transmissão entre aves ocorre por meio de aerossóis e secreções de animais infectados. O vírus também pode se espalhar pelo contato com materiais contaminados, como equipamentos, alimentos e outros objetos utilizados nas instalações de criação.
A possibilidade de infecção humana não significa que o consumo de carne de aves devidamente preparada represente risco de transmissão, como destacou o Mapa.
A emergência zoossanitária abrange Nova Itaberaba, Águas Frias, Coronel Freitas e Nova Erechim, em Santa Catarina. A medida decretada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária tem duração de 60 dias.
A China e a Arábia Saudita suspenderam as importações de produtos avícolas de Santa Catarina. O México interrompeu as compras provenientes de todo o Brasil.
O despovoamento sanitário da granja começou na segunda-feira, 19, e terminou na terça-feira, 20. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, a propriedade passa por limpeza e desinfecção, enquanto equipes monitoram estabelecimentos na área de restrição.
Sim, mas os casos são raros e costumam apresentar sintomas leves, como conjuntivite, vermelhidão e irritação nos olhos, segundo a Organização Mundial de Saúde Animal. A infecção humana está associada principalmente ao contato direto com aves infectadas.
A carne de aves devidamente preparada não representa risco de transmissão da doença de Newcastle, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária. A possibilidade de infecção humana está ligada sobretudo à exposição direta ao vírus.
A transmissão ocorre principalmente por aerossóis e secreções de aves infectadas. O vírus também pode se espalhar por equipamentos, alimentos e outros objetos contaminados utilizados nas instalações de criação.