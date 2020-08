IFood compra eComanda e vai oferecer sistema de gestão para restaurantes

A empresa de delivery iFood anunciou a aquisição da eComanda, empresa de gestão cujo principal produto é um sistema de automação para restaurantes. O valor da aquisição não foi revelado.

De acordo como o iFood, o sistema irá beneficiar principalmente os restaurantes de pequeno e médio porte que muitas vezes não contam com sistemas digitais de controle. Entre março e junho de 2020, os pedidos para pequenos e médios restaurantes apresentaram aumento de 44% no iFood.

O produto será oferecido aos restaurantes parceiros do app de forma gratuita pelos próximos seis meses e deve ajudar no gerenciamento de vendas e controle de estoques, permitindo ganhos de eficiência.

Dentre os recursos disponíveis, estão comanda eletrônica, gestão de frente de caixa, controle de estoque, gestão financeira e controle de fluxo de caixa, cadastro e gestão de clientes e programa de fidelidade. O sistema permitirá também a centralização e gestão dos pedidos de salão e do iFood em uma única plataforma.

O número de restaurantes cadastrados no aplicativo saltou 60% com a pandemia — hoje são 212.000. Com isso, entraram categorias pouco digitalizadas, como churrascarias. A quantidade de pedidos cresceu de 30 milhões, em março, para 39 milhões, em junho.

Para ajudar os restaurante nesse momento, o app criou conteúdos anticrise, com informações sobre como readequar o cardápio para o delivery, e como pensar na logística e na gestão do negócio. Com a aquisição da eComanda, a entrada nesse segmento vai a outro patamar.