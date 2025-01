IA, longevidade e mais: Alice aponta as tendências no setor da saúde em 2025

É prática de quase todos os setores começar um novo ano olhando para as tendências que o mercado deve trazer para a temporada. No setor da saúde não é diferente. Vivenciando um período de transformações sem precedentes, especialmente impulsionado por avanços tecnológicos, mudanças demográficas e a crescente demanda por soluções mais eficientes e personalizadas, a área de healthcare promete seguir sendo remodelada em 2025.

Grande parte das tendências apontadas para o ano refletem uma maior busca entre líderes empresariais, times de Recursos Humanos e o próprio público em relação à oferta de cuidados mais personalizados, acessíveis e eficientes. “Um time mais saudável é mais feliz e mais produtivo”, analisa Sarita Vollnhofer, CHRO de Alice, plano de saúde para empresas.

Não à toa, focar a experiência do usuário é uma das tendências presentes em quase 100% dos relatórios e pesquisas sobre o tema e algo que faz parte da tecnologia proprietária da Alice. “A possibilidade de ter profissionais de saúde à disposição a uma ‘mensagem’ de distância traz uma paz de espírito. Além disso, a integração de dados e o seu histórico de cuidado centralizado no aplicativo permitem o acesso facilitado a todos os tratamentos”, diz a executiva.

Pensando na evolução do setor, confira as principais tendências que vão direcionar as decisões sobre saúde em 2025:

Experiência no centro

Como já mencionado, a ênfase na experiência do usuário será primordial em 2025, o que inclui aspectos como a oferta de assistência médica conveniente, personalização e facilidade de uso. Um estudo da Bain & Co. descobriu que 65% dos consumidores esperam uma experiência mais conveniente oferecida pelos planos de saúde, enquanto a American Academy of Physician Associates aponta que a mesma porcentagem de indivíduos considera o processo de assistência médica sempre demorado.

Neste contexto, empresas e ferramentas que oferecem atendimentos mais humanizados e baseados nas necessidades individuais do público estão na vanguarda do setor. Pontos como atendimento imediato e eficiente em casos de urgência e emergência, abordagens personalizadas e abrangentes e a redução de deslocamentos desnecessários a hospitais ou prontos-socorros são essenciais para garantir uma experiência diferenciada.

Segundo os especialistas, garantir tais experiências de forma mais simples e confiável, ​​alinhadas às necessidades e preferências individuais, é uma das principais maneiras de fazer o membro sentir-se no centro do atendimento.

Inteligência Artificial

Para garantir a oferta de soluções personalizadas, o uso de tecnologia é parte fundamental da estratégia das empresas de saúde. A partir da análise de dados e do estilo de vida do paciente, por exemplo, é possível criar planos de tratamento individualizados, aumentando a eficácia e reduzindo os efeitos colaterais.

Com isso, inteligência artificial e machine learning são consideradas ‘a próxima evolução nas experiências de assistência médica’. Algoritmos avançados são capazes de analisar grandes volumes de dados médicos, auxiliando no diagnóstico de doenças, na descoberta de novos tratamentos e na personalização da medicina.

Empresas que contam com uma tecnologia proprietária conseguem fazer um melhor uso de integrações que permitem o acompanhamento do histórico de saúde de cada um dos membros do plano durante toda a jornada de cuidado.

Além disso, o uso de IA consegue facilitar a comunicação entre pacientes e médicos, aprimorando a experiência geral do paciente em áreas como adesão à medicação, sugestões proativas de agendamento preventivo e acompanhamentos ou triagens necessárias. A otimização de processos é outra vantagem.

“Estudos indicam que 40% do tempo dos médicos e outros profissionais de saúde é dedicado a preencher formulários e outras tarefas burocráticas. No nosso caso, mapeamos uma oportunidade de atacar de forma ágil um problema que ajuda a devolver tempo de qualidade para os profissionais de saúde. Integramos IA no nosso registro clínico para otimizar o processo. Mais de 83% dos registros clínicos realizados pela IA têm acurácia maior que 80%”, explica Sarita.

Data Analytics

Caminhando ao lado da tecnologia, a análise de dados permite gerar insights valiosos para equipes médicas e indivíduos. Desde o uso de wearables que monitoram a saúde até a sugestão de tratamentos e terapias, as pessoas querem dados e informações para conseguirem ter planos de ação personalizados em relação aos seus objetivos de saúde.

Neste sentido, Alice conta com o Score Magenta, uma ferramenta proprietária da empresa que permite a gestão da saúde dos colaboradores a partir de indicadores que medem qualidade de vida, hábitos e pilares de saúde em geral. “Por meio de um questionário no app, oferecemos insights valiosos tanto para os membros quanto para os RHs”, diz Sarita.

A ferramenta tem como objetivo a integração e coordenação de direcionamentos mais assertivos para o cuidado da saúde de acordo com os objetivos de cada colaborador. Com base em protocolos científicos, esse indicador é atualizado a cada três meses. A partir dos resultados, é possível ter uma visão de como está a saúde dos times de forma agregada e anonimizada.

“Para um RH, ter a visão holística da saúde da equipe permite identificar tendências e padrões que podem influenciar o desempenho, a produtividade e o bem-estar. Com base nesses dados, é possível desenvolver programas de saúde e campanhas, seja pensando na educação sobre um tema específico, seja na promoção de bem-estar dos times”, afirma a executiva.

Expansão da medicina digital

Outra tendência que converge com o tópico de ‘experiência no centro’ é a expansão da medicina digital. Como explicado pela CHRO de Alice, o desejo do público é ter acesso a um atendimento médico de qualidade e sem burocracias.

Um exemplo é o Alice Agora, canal de atendimento aos membros do plano de saúde disponível 24/7 por chat, áudios e videoconsultas. O canal permite acesso e conveniência em qualquer horário, todos os dias da semana, o que também facilita o acompanhamento contínuo, a prevenção, o monitoramento e a adesão ao tratamento de doenças.

“Mais de 80% das queixas de saúde que chegam pelo app são resolvidas pelo Alice Agora, evitando idas desnecessárias ao pronto-socorro, por exemplo. As consultas são feitas por chat ou por vídeo, basta ter o seu aplicativo da Alice atualizado no celular. O nosso time tem acesso ao registro de todas as consultas, exames e medicações. Com isso, conseguem ser supereficazes no atendimento”, conta Sarita.

Prevenção e longevidade

Outra forte tendência é a ascensão dos cuidados proativos de saúde com foco na prevenção de doenças. Tudo a fim de garantir a longevidade e os alicerces para um envelhecimento saudável e com autonomia. De acordo com um relatório do Global Wellness Index, suplementos antienvelhecimento, gadgets de monitoramento de condicionamento físico e aplicativos são alguns tópicos relacionados à longevidade que estarão em alta demanda ao longo do ano.

Neste cenário, o plano de saúde deixa de ser uma opção reativa, que é apenas lembrada no momento da emergência, focando o bem-estar e rotinas mais saudáveis como parte do dia a dia.

Para Sarita, para além de serem essenciais para a longevidade, prevenção e cuidados também acabam permeando o desejo das pessoas. “Saber que eu vou ser bem atendida por profissionais que conhecem o meu histórico de saúde ou dos meus filhos, na comodidade da minha casa, além de confiar que vou receber o melhor direcionamento, me traz muito orgulho de tudo que estamos construindo nessa operação”, finaliza.