O que faz de Minas Gerais um dos maiores polos de investimento do país?

Diversos fatores contribuem para o cenário de prosperidade em Minas Gerais. A localização estratégica, a extensa malha rodoviária — a maior do país, com 307 mil km —, a riqueza mineral e a diversificação da matriz econômica são alguns dos atrativos que têm posicionado o estado como um polo de investimentos. Nos últimos seis anos, foram R$ 460,3 bilhões em aportes privados. Esse valor representa um salto significativo em relação aos R$ 11 bilhões anuais registrados nas duas décadas anteriores a 2019.

A política de atração de investimentos implementada pelo governo estadual também tem sido fundamental para esse sucesso. Medidas como desburocratização, a criação de incentivos fiscais e o estabelecimento de normas que garantem segurança para os empreendedores, criaram um ambiente de negócios mais favorável, impulsionando o empreendedorismo e a geração de empregos.

Os recursos captados, por sua vez, têm sido direcionados para setores estratégicos da economia, como mineração, infraestrutura e energia, com destaque para a energia solar.

A contribuição desses investimentos para a economia pode ser vista na diversidade da composição do PIB de Minas Gerais. No terceiro trimestre de 2024, o PIB mineiro foi impulsionado por setores diversos como agricultura, pecuária e produção florestal (R$ 18,9 bilhões), indústrias (R$ 71,5 bilhões) e serviços (R$ 149,5 bilhões), o que resultou em um crescimento de 2,8% no acumulado dos três primeiros trimestres de 2024, em comparação com o mesmo período de 2023, do PIB de Minas Gerais.

Setores estratégicos

Na corrida pela busca de fontes renováveis, Minas Gerais se destaca como a terra do sol. E para incentivar a transição energética o governo estadual tem implementado uma série de medidas, como o projeto Sol de Minas, que visa diversificar a matriz energética do estado ao mesmo tempo que estimula a geração centralizada e a adoção de sistemas solares de geração distribuída por parte de residências, comércios, indústrias e propriedades rurais.

Desde 2019, o setor já atraiu R$ 80,8 bilhões em investimentos privados e gerou cerca de 8 mil empregos diretos e indiretos, consolidando o estado como referência em energia renovável.

O Projeto permitiu ainda ao estado se tornar líder em geração de energia solar, gerando bilhões em investimentos e milhares de empregos verdes nos últimos anos. Além disso, 100% dos 853 municípios possuem pelo menos uma unidade de geração de energia solar fotovoltaica, marca importante para que o estado consiga zerar as emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2050.

MG se tornou, em 2021, o primeiro estado da América Latina e do Caribe

a aderir à campanha Race to Zero (Corrida para o Zero), que tem como objetivo

zerar as emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2050.

Além da energia solar, o estado continua investindo na mineração, sendo referência com a maior reserva mundial de nióbio, a maior reserva nacional de grafita e uma das maiores de terras raras do Brasil. Minas Gerais também é destaque pela maior reserva de lítio do país, cuja produção responsável é conduzida no Vale do Lítio, no Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha.

Com investimentos superiores a R$ 5,5 bilhões, o projeto tem gerado cerca de 10 mil empregos diretos e indiretos, consolidando a posição do estado como líder emergente na cadeia global de baterias e tecnologias de armazenamento de energia.

Em 2024, a região do Vale do Jequitinhonha e Mucuri registrou o segundo maior crescimento percentual na abertura de empresas do estado, com 18,25%, refletindo o impacto positivo da estratégia de desenvolvimento regional.

De acordo com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, essas iniciativas integram uma estratégia ampla para atrair investimentos privados e promover a geração de empregos. O estado tem trabalhado na criação de um ambiente de negócios seguro, simplificado e favorável ao empreendedorismo, fortalecendo ainda mais sua economia e liderança nos setores.

Inovação e ambiente de negócios

No campo da inovação e tecnologia, Minas Gerais não fica para trás. O estado abriga 13 unidades da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), mais de 1,4 mil startups e empresas de base tecnológica, além de nove parques tecnológicos, sendo cinco já implantados e quatro em fase de implantação. Minas é também o estado com mais universidades públicas do Brasil, fatores que são vitais para a promoção de um ambiente propício ao desenvolvimento de novas tecnologias e empresas de base tecnológica.

Em 2023, o governo estadual investiu mais de R$ 470 milhões em ciência, tecnologia e inovação e já conta com um pacote de investimentos de R$ 1 bilhão nos próximos três anos, fortalecendo ainda mais o setor.

Para os empreendedores, o programa Minas Livre Para Crescer tem sido um marco na transformação do ambiente de negócios em Minas Gerais. Focada na simplificação de processos e na segurança jurídica, a iniciativa já conta com a adesão de mais de 460 municípios, impactando positivamente mais de 11 milhões de pessoas com legislações que incentivam a liberdade econômica e facilitam a abertura de novas empresas. No Brasil, Minas é o estado com mais municípios que avançaram nesse quesito.

Outro exemplo de inovação administrativa é o programa Redesim + Livre, que automatiza todas as etapas municipais para a abertura e legalização de empresas. Dependendo do grau de risco do empreendimento, é possível abrir uma empresa em segundos, agilizando e desburocratizando o processo. Com adesão gratuita para os municípios, o projeto já foi implementado em mais de 40 cidades, permitindo que empresários e contadores realizem o registro de empresas de forma totalmente automatizada e acessível.