Floripa Airport bate recorde e se consolida como top 3 de passageiros estrangeiros

Florianópolis está deixando de ser apenas um destino turístico de temporada para ocupar um novo papel no mapa da malha a aviação comercial brasileira. Santa Catarina, a partir do seu principal hub aéreo, começa a se posicionar como uma das principais portas de entrada de passageiros estrangeiros no país.

A EXAME teve acesso aos dados do primeiro trimestre de 2026 do Floripa Airport, o aeroporto internacional de Florianópolis, que mostram o maior movimento de passageiros da história do terminal. Foram 1,78 milhão de embarques e desembarques entre janeiro e março, um crescimento de 19% em relação ao mesmo período do ano passado.

“O resultado do primeiro trimestre mostra que Florianópolis entrou de vez na rota internacional de forma consistente, não mais como um movimento pontual”, diz Ricardo Gesse, CEO da Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o aeroporto.

O dado mais revelador está na composição desse fluxo. Do total de passageiros, 41% foram internacionais — cerca de 735 mil pessoas. É uma proporção incomum para aeroportos fora dos grandes centros econômicos do país e que reforça o posicionamento estratégico do terminal.

“O passageiro internacional hoje é central para o nosso crescimento. Ele tem um perfil diferente, com maior permanência e impacto econômico relevante para todas as regiões do Estado, não somente a Capital”, afirma o executivo.

O desempenho de janeiro resume essa transformação. Só no primeiro mês de 2026, o aeroporto movimentou 290 mil passageiros estrangeiros — mais do que todo o volume registrado ao longo de 2018, quando a atual concessionária assumiu a operação.

Desde 2024, Florianópolis ocupa a terceira posição entre os aeroportos brasileiros com maior movimento internacional, atrás apenas do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos e do Aeroporto Internacional do Galeão.

Esse avanço é sustentado por uma malha internacional cada vez mais ampla e diversificada. Hoje, o aeroporto conecta Florianópolis a destinos como Buenos Aires, Santiago, Lisboa, Lima e Cidade do Panamá, além de rotas regionais para Montevidéu e Assunção.

Operadas por companhias como LATAM, TAP Air Portugal e Copa Airlines, essas ligações permitem acesso não apenas à América do Sul, mas também a mercados da Europa, Caribe e América do Norte — transformando o terminal catarinense em uma plataforma de conexões internacionais.

Ampliação da estrutura

Para sustentar esse crescimento, a concessionária prepara um novo ciclo de investimentos focado justamente na operação internacional. Ao longo de 2026, serão destinados R$ 13 milhões para expansão de infraestrutura — especialmente na área premium voltada aos passageiros, com ampliação do duty free e novas salas de embarque VIP — e outros R$ 6 milhões para a instalação de 9 e-gates, sistemas automatizados de controle migratório que prometem reduzir filas e aumentar a capacidade de processamento.

“Estamos antecipando investimentos para acompanhar uma demanda que cresce acima do esperado, especialmente no internacional. O objetivo é garantir fluidez e manter o padrão de experiência do aeroporto”, diz Gesse.

“O nosso aeroporto deixou de ser um espaço de simples passagem para se transformar em um ambiente de experiências, uma referência positiva da vivência em Santa Catarina”, afirma o executivo.

A expectativa é que o aeroporto encerre o ano com 5,3 milhões de passageiros, acima dos 5,1 milhões registrados em 2025. Mais do que o crescimento absoluto, o que está em curso é uma mudança de posicionamento.

Florianópolis começa a consolidar um espaço raro no país: o de um aeroporto fora dos grandes centros que consegue competir, em escala e relevância, no tráfego internacional — e que passa a se firmar como porta de entrada estratégica para o Brasil.