HBO Max divulga data de lançamento e preços no Brasil

A HBO Max, a plataforma de streaming por assinatura da WarnerMedia, acaba de anunciar que estará disponível no Brasil a partir de 29 de junho, com uma coleção de títulos com curadoria de todo o catálogo da WarnerMedia e uma lista de séries e filmes originais, Max Originals, além de esportes ao vivo ainda este ano.

"O nosso lançamento na América Latina e no Caribe é o primeiro passo em nossa implementação global da HBO Max. Estamos entusiasmados que os fãs de toda a região logo poderão desfrutar da plataforma HBO Max e seu catálogo. A WarnerMedia é uma das fontes mais populares e confiáveis​​ de entretenimento em toda a América Latina, e estamos muito animados que nossa jornada global comece aqui", diz Johannes Larcher, Head da HBO Max International.

Nesta semana, Luis Duran, gerente geral da HBO Max na América Latina, em uma entrevista exclusiva à EXAME, detalhou o plano de negócios da operação e a importância do catálogo regional.

A HBO Max oferecerá dois planos de assinatura mensais:

O plano Multitelas oferece às famílias acesso a 3 usuários simultâneos, 5 perfis personalizados, downloads de conteúdo e vídeo em alta definição, com alguns títulos em 4K, em todos os dispositivos compatíveis. Este plano terá o preço de R$ 28,00/mês.

oferece às famílias acesso a 3 usuários simultâneos, 5 perfis personalizados, downloads de conteúdo e vídeo em alta definição, com alguns títulos em 4K, em todos os dispositivos compatíveis. Este plano terá o preço de O plano Mobile oferece acesso ao mesmo catálogo de conteúdo, mas foi pensado para uma experiência exclusiva em smartphones e tablets, com qualidade de imagem otimizada. É possível também fazer o download do conteúdo para assistir onde e quando quiser. Este plano terá o preço de R$ 19,97/mês.

As assinaturas pré-pagas por 3 ou 12 meses também estarão disponíveis com descontos de até 30%.

A HBO Max também oferecerá um período de teste gratuito de 7 dias e a opção do usuário experimentar algumas das melhores séries e documentários, sem custo.

A plataforma também estará disponível por meio de parceiros como AT&T Mexico, operadora de celular líder no México, e parceiros regionais como DIRECTV América Latina, SKY Brasil e DIRECTV GO, além do Grupo América Móvil, que oferecerá HBO Max a seus clientes.

Os usuários que já possuem uma assinatura HBO por meio de parceiros de distribuição terão acesso a HBO Max sem nenhum custo adicional. Novos parceiros de distribuição continuarão a ser anunciados nas próximas semanas.

HBO Max estará disponível em smartphones, tablets, smart TVs, dispositivos de streaming compatíveis e em HBOMax.com. Os atuais usuários da HBO GO receberão instruções antes do lançamento sobre como acessar a HBO Max. A partir do lançamento da HBO Max, o atual serviço HBO GO será descontinuado na América Latina e no Caribe.

