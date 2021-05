"Brasil é importante para o crescimento do negócio", diz Duran, da HBO Max

A HBO Max, serviço de streaming operado pela WarnerMedia, chega ao Brasil em junho, com data exata a ser anunciada nesta semana. A marca se utiliza de nomes já queridinhos do brasileiro como Sex And The City, Game Of Throne, Friends, Harry Potter e mais, para atrair um público que poderá conferir também conteúdos originais.

O objetivo é desenvolver mais de 100 produções na América Latina nos próximos dois anos, das quais 33 já estão em andamento. Todos esses novos títulos serão exclusivos para a plataforma HBO Max sob a marca Max Originals. "Queremos oferecer um ótimo conteúdo e experiência a um preço justo. Estamos bastante animados com esse lançamento", diz Luis Duran, gerente geral da HBO Max na América Latina, em uma entrevista exclusiva à EXAME.

O que os brasileiros podem esperar da HBO Max?

O Brasil é um país extremamente importante para nós, é o segundo maior mercado, atrás apenas dos Estados Unidos, e a frente do México. São 200 milhões de pessoas que podem esperar conteúdos já bastante conhecidos e queridos, mas também propostas regionais importantes. Nós temos um escritório com 40 pessoas em São Paulo, que estão trabalhando muito para produzir audiovisual, gerenciar os negócios, estar em contato com fornecedores de publicidade para o reposicionamento de marca e mais.

Qual a importância dos conteúdos regionais?

Regionalizar é um dos pilares da nossa estratégia como proposta de valor. Com estudos e análises entendemos que os brasileiros querem conteúdos locais tanto quanto eles querem outros conteúdos, e nós vamos prover este misto. Anunciamos recentemente cerca de 100 produções locais na América Latina e 33 delas estão em produção, sendo algumas no Brasil. Apostamos na força destes conteúdos porque entendemos que a as pessoas estão dispostas e interessadas em assistir.

A pandemia afetou essas produções de algum modo?

A pandemia mudou muita coisa. No nosso negócio há o desafio de produzir conteúdo e o Brasil é um dos mercados mais desafiantes neste sentido. Mas tivemos que ser otimistas, e ao mesmo tempo realistas, para entender que tipo de produção poderíamos fazer de forma segura. O nosso time resolveu esses problemas, entendeu os protocolos e definiu lançamentos que nos ajudarão na nossa ambição de crescimento. Além disso, a pandemia colocou as pessoas mais tempo em casa e o streaming ganhou força.

Como a HBO Max pretende crescer na região?

Apenas em junho poderemos anunciar todas as estratégias e conteúdos, mas estamos há um ano trabalhando com o time local para consolidar uma estrutura no Brasil, fazer produções originais, exibir as de outros países que são queridas pelos brasileiros e intensificar a comunicação. Nosso negócio é sobre diversificar o conteúdo para que o consumidor encontre algo para gostar mais. A ambição é prover o que eles possam amam e já temos um grande espaço no mercado com DC, Cartoon Network, HBO e Warner. Além disso, reforço que nós buscamos entreter todo mundo, da pré-escola aos adultos, e de todas as classes sociais.

O Brasil é um mercado com fortes marcas de streaming, como pretendem crescer neste cenário?

Eu não diria que o Brasil é um mercado competitivo. Tudo muda muito rápido nos negócios atuais e estamos falando de um país com 200 milhões de pessoas, das quais grande parte não aproveita de verdade o streaming. Algo como 20 milhões de pessoas utilizam esses serviços e, assim, "Brasil tem importante oportunidade de crescimento", diz Duran, da HBO Max. Nosso valor estará na enorme oferta de conteúdo a um preço justo. Obviamente, há boas empresas fazendo bons trabalhos, mas continuamos operando para alcançar esse crescimento.

Nos Estados Unidos há serviços anunciados como lançamentos simultâneos no cinema e na plataforma. Quais benefícios existirão no Brasil?

O que acontece nos Estados Unidos costuma acontecer um pouco depois na América Latina, pois a forma de trabalho lá é um pouco diferente. Ainda não podemos falar sobre as especificidades dos serviços, mas devo comentar que as soluções que estamos provendo serão satisfatórias.