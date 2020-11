Hapvida busca startups com foco em saúde preventiva e gestão de dados

A operadora de saúde Hapvida vai lançar um programa de inovação com startups com foco em saúde e tecnologia. A companhia vai selecionar cinco startups em todo o país que estejam aptas a implementar projetos pilotos na companhia com foco em desafios para a operadora. Os projetos terão duração de quatro meses.

Os desafios a serem atacados são: dar escala a programas de saúde preventiva; implementar ferramenta para diagnóstico, gestão e treinamento sobre a LGPD (lei geral de proteção de dados); melhorar a gestão de saúde e bem-estar dos clientes; criar novas oportunidades a partir dos dados gerados pela empresa; e criar um canal único de comunicação e serviços recursos humanos com os funcionários.

Startups interessadas devem se registrar até o dia 25 de novembro pelo site. As cinco startups escolhidas receberão até 16 mil reais por piloto, mentorias com executivos da companhia e outros benefícios.

Os temas de trabalho das startups a serem selecionadas estão no foco do setor de saúde suplementar. A pandemia do novo coronavírus ampliou o uso de tecnologia no setor, através da telemedicina, prontuário eletrônico e maior uso de análise de dados. Já a saúde preventiva é vista como importante fator para reduzir a sinistralidade e cuidar da saúde dos beneficiários de forma mais efetiva.

Na Hapvida, o uso de inteligência artificial e a telemedicina ocorrem através da Maida.Health, empresa de tecnologia do grupo.