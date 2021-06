Grupo Pardini compra laboratório no Pará e quer reforçar atuação no Norte

O Grupo Pardini, referência em medicina diagnóstica e preventiva no país, formalizou a compra do Laboratório Paulo C. Azevedo, que atua no estado do Pará, pelo valor de 127 milhões de reais. A aquisição foi divulgada em fato relevante na tarde desta sexta-feira, 18. Buscando fortalecer sua atuação na Região Norte do país, a operação possibilitará a instalação imediata de um novo Núcleo Técnico Avançado (NTA) para a realização de exames vindos de centenas de laboratórios parceiros da região com maior agilidade.

O laboratório conta com 22 unidades, localizadas em Belém e outros seis municípios, e com 600 colaboradores diretos. Referência em análises clínicas, anatomia patológica e oncohematologia, o laboratório responde também pelo atendimento a quatro hospitais. Em 2020, realizou cerca de 4,5 milhões de exames, com receita bruta de 82 milhões de reais.

"Desde 2012 o Pardini vem adquirindo empresas de alta credibilidade e especialização e transformando seus modelos de negócios. Tudo isso para dar acesso ao diagnóstico a várias regiões do Brasil. Estamos certos de que a aquisição no Pará irá gerar valor não só aos pacientes mas também aos médicos, operadoras de saúde, hospitais e laboratórios. Toda a cadeia de saúde será beneficiada", destaca Roberto Santoro, diretor-presidente do Grupo Pardini. Para o executivo, a parceria evidencia a importância da companhia como infraestrutura de acesso diagnóstico.

O Laboratório Paulo C. Azevedo é a 13ª aquisição do Grupo Pardini, seguindo a estratégia de expansão geográfica para outras áreas do Brasil. Assim como ocorreu em Goiânia, Rio de Janeiro e São Paulo, a proposta é fortalecer um conjunto de serviços direcionados ao paciente, principalmente com a inclusão de exames de alta complexidade e de medicina personalizada.

Atualmente, o Grupo Pardini conta com 13 polos de produção de exames, localizados em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Santa Catarina e Pará. Diariamente, chega a mais de 2.000 municípios brasileiros. Também possui cerca de 150 unidades próprias de atendimento, em Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo e Pará.