Gol fecha parceria para compartilhamento de voos com a Aeromexico

São Paulo – A Gol Linhas Aéreas firmou nesta segunda-feira, 24, um acordo de compartilhamento de voos com a Aeromexico – as vendas terão início em 3 de novembro, com a primeira viagem ocorrendo em 7 de novembro.

Em comunicado, a Gol informa que, num primeiro momento, a companhia mexicana irá disponibilizar em seus canais de venda 13 destinos no Brasil: Brasília, Cuiabá, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Rio de Janeiro (GIG/SDU), Goiânia, Navegantes, Porto Alegre, Recife, Salvador e Vitória.

Com a parceria, os clientes de ambas as empresas também poderão acumular milhas e resgatar bilhetes aéreos tanto no Smiles, programa de relacionamento da Gol, quanto no Club Premier, da Aeromexico.