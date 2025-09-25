Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

Get in the Ring 2025: inscrições abertas para o duelo de startups no ringue

Versão brasileira da competição criada na Holanda será realizada em 4 de dezembro, em Salvador. Veja como participar gratuitamente

Get in the Ring 2024: na competição, as empresas precisam defender seus modelos de negócio frente a uma banca de jurados especializados e uma plateia composta por investidores (Divulgação/Divulgação)

Get in the Ring 2024: na competição, as empresas precisam defender seus modelos de negócio frente a uma banca de jurados especializados e uma plateia composta por investidores (Divulgação/Divulgação)

Leo Branco
Leo Branco

Editor de Negócios e Carreira

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 17h39.

Última atualização em 25 de setembro de 2025 às 17h57.

Tudo sobreStartups
Saiba mais

O Get in the Ring (GITR), competição global de startups criada na Holanda em 2012, retorna ao Brasil para sua 8ª edição. 

A competição, que faz parte do Innpulse Forum, será realizada no dia 4 de dezembro de 2025, na Casa do Comércio, em Salvador. 

O evento é promovido pelo Grupo Rede+, responsável por trazer o GITR para o Brasil em 2017. 

A competição oferece um palco único para que startups brasileiras apresentem seus projetos de maneira dinâmica, em duelos de pitches curtos dentro de um ringue de boxe. 

As inscrições para a competição estão abertas e podem ser feitas gratuitamente até o dia 15 de outubro.

"Ringue de pitches"

A proposta do GITR é criar um ambiente de visibilidade e oportunidades de negócios para startups. 

Durante a competição, as empresas competem no "ringue de pitches", onde defendem seus modelos de negócio frente a uma banca de jurados especializados e uma plateia composta por investidores, representantes de empresas e outros líderes do ecossistema de inovação. 

Os finalistas da disputa têm acesso a mentoria, capacitações e consultorias estratégicas, com foco no crescimento e na internacionalização de seus negócios. 

Além disso, os vencedores podem se beneficiar de uma série de benefícios exclusivos de parceiros do Grupo Rede+ e acesso direto a uma rede de investidores, que pode ser crucial para o sucesso futuro das empresas.

O GITR já tem uma história sólida no Brasil, com o Grupo Rede+ atuando como organizador oficial. 

A competição, que envolve mais de 25 mil startups ao redor do mundo, tem como objetivo encontrar e promover as soluções mais inovadoras do país. 

O formato de duelos no ringue foi desenhado para tornar as apresentações mais dinâmicas e envolventes, permitindo que o público e os jurados comparem de forma clara as propostas de cada startup.

yt thumbnail

Banca de jurados

Na edição de 2024, o vencedor foi a iNeedSystems, uma startup focada em soluções de Internet das Coisas (IoT) para cidades inteligentes. 

Além disso, o evento contou com a presença do pugilista olímpico Hebert Conceição, que fez a abertura da edição. 

A banca de jurados foi composta por importantes nomes do setor de inovação e empreendedorismo, como Monique Evelle (Inventivos), Flávio Levi Moreira (Anjos do Brasil), e Super Rick (AWS Startup Hero), entre outros. 

As startups que participaram da edição de 2024 apresentaram soluções em áreas como sustentabilidade, educação e tecnologia, e a iNeedSystems foi escolhida pela sua proposta inovadora e de impacto no mercado.

O Innpulse Forum, evento que sediará a edição de 2025 do GITR, é um espaço de conexão entre empreendedores, investidores e empresas. 

O evento oferece uma agenda de discussões sobre inovação, crescimento de mercado e internacionalização, com a participação de grandes nomes do ecossistema. 

Além da competição, o GITR também promove uma Rodada de Negócios, onde startups têm a chance de se conectar diretamente com investidores e outros players do setor.

A competição em Salvador, cidade que sedia o evento pelo segundo ano consecutivo, traz ainda mais visibilidade para os participantes. 

A capital baiana tem se consolidado como um polo de inovação no Brasil, com a realização de eventos como o Innpulse Forum e outras iniciativas que impulsionam o ecossistema local. 

“A competição oferece uma plataforma única para startups se colocarem à prova, obterem visibilidade global e acessarem novos mercados”, diz Rodrigo Paolilo, CEO do Grupo Rede+.

Acompanhe tudo sobre:Startups

Mais de Negócios

Aço Gerdau está presente na maior rampa de skate do mundo, em Porto Alegre

Quatro empreendedores que provam que um negócio de sucesso pode nascer do fracasso

Tufão Ragasa leva seguradoras chinesas a reforçar prevenção de riscos com tecnologia

Starbucks anuncia fechamento de lojas e corte de 900 funcionários em plano de US$ 1 bilhão

Mais na Exame

Future of Money

Corrida espacial do bitcoin? Empresa brasileira tem investimento na cripto como principal negócio

Carreira

Quer influenciar pessoas? Use 6 frases, diz especialista em liderança: ‘Palavras fazem a diferença’

EXAME Agro

Por que o preço do café vai subir até 15% nos supermercados nas próximas semanas?

Tecnologia

Tchau, ByteDance: Trump assina ordem executiva de acordo para venda do TikTok nos EUA