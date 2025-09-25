Get in the Ring 2025: inscrições abertas para o duelo de startups no ringue

O Get in the Ring (GITR), competição global de startups criada na Holanda em 2012, retorna ao Brasil para sua 8ª edição.

A competição, que faz parte do Innpulse Forum, será realizada no dia 4 de dezembro de 2025, na Casa do Comércio, em Salvador.

O evento é promovido pelo Grupo Rede+, responsável por trazer o GITR para o Brasil em 2017.

A competição oferece um palco único para que startups brasileiras apresentem seus projetos de maneira dinâmica, em duelos de pitches curtos dentro de um ringue de boxe.

As inscrições para a competição estão abertas e podem ser feitas gratuitamente até o dia 15 de outubro.

"Ringue de pitches"

A proposta do GITR é criar um ambiente de visibilidade e oportunidades de negócios para startups.

Durante a competição, as empresas competem no "ringue de pitches", onde defendem seus modelos de negócio frente a uma banca de jurados especializados e uma plateia composta por investidores, representantes de empresas e outros líderes do ecossistema de inovação.

Os finalistas da disputa têm acesso a mentoria, capacitações e consultorias estratégicas, com foco no crescimento e na internacionalização de seus negócios.

Além disso, os vencedores podem se beneficiar de uma série de benefícios exclusivos de parceiros do Grupo Rede+ e acesso direto a uma rede de investidores, que pode ser crucial para o sucesso futuro das empresas.

O GITR já tem uma história sólida no Brasil, com o Grupo Rede+ atuando como organizador oficial.

A competição, que envolve mais de 25 mil startups ao redor do mundo, tem como objetivo encontrar e promover as soluções mais inovadoras do país.

O formato de duelos no ringue foi desenhado para tornar as apresentações mais dinâmicas e envolventes, permitindo que o público e os jurados comparem de forma clara as propostas de cada startup.

Banca de jurados

Na edição de 2024, o vencedor foi a iNeedSystems, uma startup focada em soluções de Internet das Coisas (IoT) para cidades inteligentes.

Além disso, o evento contou com a presença do pugilista olímpico Hebert Conceição, que fez a abertura da edição.

A banca de jurados foi composta por importantes nomes do setor de inovação e empreendedorismo, como Monique Evelle (Inventivos), Flávio Levi Moreira Anjos do Brasil ), e Super Rick (AWS Startup Hero), entre outros.

As startups que participaram da edição de 2024 apresentaram soluções em áreas como sustentabilidade, educação e tecnologia, e a iNeedSystems foi escolhida pela sua proposta inovadora e de impacto no mercado.

O Innpulse Forum, evento que sediará a edição de 2025 do GITR, é um espaço de conexão entre empreendedores, investidores e empresas.

O evento oferece uma agenda de discussões sobre inovação, crescimento de mercado e internacionalização, com a participação de grandes nomes do ecossistema.

Além da competição, o GITR também promove uma Rodada de Negócios, onde startups têm a chance de se conectar diretamente com investidores e outros players do setor.

A competição em Salvador, cidade que sedia o evento pelo segundo ano consecutivo, traz ainda mais visibilidade para os participantes.

A capital baiana tem se consolidado como um polo de inovação no Brasil, com a realização de eventos como o Innpulse Forum e outras iniciativas que impulsionam o ecossistema local.

“A competição oferece uma plataforma única para startups se colocarem à prova, obterem visibilidade global e acessarem novos mercados”, diz Rodrigo Paolilo, CEO do Grupo Rede+.