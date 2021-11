Gerando Campeões: do 5G à energia solar, conheça a WDC (LVTC3)

"O futuro já está escrito nos jornais e nas revistas. Só que as pessoas não conseguem ver isso. A WDC não. A gente fica sempre superligado no que vem pela frente."

Assim o cofundador e CEO da WDC, Vanderlei Rigatieri Jr., explicou um dos segredos do sucesso da provedora de serviços de tecnologia de informação e comunicação.

Listada na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) (B3SA3) desde julho de 2021, no segmento Novo Mercado, o mais elevado em nível de governança corporativa, a WDC se tornou um case de sucesso inovando no setor de tecnologia.

Pioneiros no Brasil na oferta de tecnologia por aluguel, implementaram o modelo Technology as a ServiceService — “TaaS”. Isso permitiu que seus clientes, em geral pequenas empresas de distribuição de internet via rádio do interior pudessem se expandir sem a necessidade excessiva de capital.

A WDC cresceu junto com elas, e hoje é líder no setor. Tanto que se tornou a principal parceira da chinesa Huawei no Brasil nas operações de implementação da tecnologia 5G.

No Podcast da EXAME Invest, "Gerando Campeões", Vanderlei contou um pouco dessa história.

Contou das atuais atividades da WDC, que se tornou uma multinacional brasileira com operações no Panamá, Colômbia e Estados Unidos.

Relembrou a trajetória que o fez perambular por 50 mil quilômetros Brasil adentro em cima de uma camionete, para conhecer um mercado que as grandes empresas de tecnologia simplesmente ignoravam.

E celebrou os primeiros resultados trimestrais divulgados após a chegada na B3.

