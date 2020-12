F!ve Drinks, de ex-executivos da Ambev, chega ao Brasil com drinks a R$10

A marca de drinks em lata F!ve Drinks, criada em Miami em 2019, chega ao Brasil nesta quinta-feira, 10, com três opções de drinks alcoólicos em lata.

A empresa dos sócios Felipe Szpigel, ex-executivo da Ambev e AB-Inbev, Jeremy e Chris Cox, irmãos por trás da 10 Barrel Brewing Co., Gustavo Sousa, ex-sócio da agência Mother e Roberto Schuback, ex-executivo da ZX Ventures AB-Inbev, soma no Brasil o sócio André Clemente, que em maio encerrou sua passagem de quase 20 anos na Ambev.

Juntos eles apostam no mercado de coquetelaria tradicional que, agora, pode também ser aproveitado a qualquer hora e lugar. “Percebemos uma necessidade de consumo de drinks semelhantes aos feito em bares, mas para serem consumidos em casa, na praia ou no campo. Pegamos esse nicho sem a intenção de concorrer diretamente com os bares”, diz Clemente.

A marca lança em latas de 220ml os drinks mojito com maracujá, gin tônica, além de uma colaboração com a marca de vinho Voilà. “O gin é gin de verdade, bem como o suco de limão, o maracujá e qualquer outro ingrediente utilizado. O consumidor poderá agora ter uma experiência do drink do seu bar favorito, com mais praticidade e onde quiser” diz o executivo. A conservação da bebida é feita por meio de pasteurização.

Segundo o executivo, apesar da marca ter nascido nos Estados Unidos, foi mais estratégico produzir essas bebidas localmente. “Além do custo da importação apostamos nos ingredientes locais, e fornecedores no interior de São Paulo, mas seguindo a fórmula anteriormente criada”, afirma.

A F!ve Drinks tem previsão de faturamento nos Estados Unidos acima de 2 milhões de dólares neste que será primeiro ano completo. No Brasil, as estimativas são conservadoras, mas a previsão é de 300 mil latas vendidas no primeiro ano.

Os produtos serão vendidos primeiramente no e-commerce, na rede St. Marche em São Paulo e na Zonal Sul, no Rio de Janeiro. O pack com quatro unidades tem preço sugerido de R$39,60 ou R$9,90 embalagem individual.

As bebidas

Mojito (7,9% alc) – Rum, Suco de Maracujá, Hortelã, Cana de Açúcar e Água Gaseificada

Gin Tonic (7,9% alc) – Gin, Suco de Limão, Suco de Cranberry, Água Tônica e Água Gaseificada

Voilà Tonic (4,8% alc) – Vinho, Suco de Limão, Suco de Cranberry, Hortelã e Água Tônica