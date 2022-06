Fusão de hrtechs: Mereo compra Vaipe e quer impactar 1 milhão de profissionais

Startups de recursos humanos têm encontrado oportunidades para ajudar as empresas a tomarem decisões mais assertivas. Nesta segunda-feira, 6, a hrtech Mereo anuncia a aquisição da Vaipe, visando acelerar o uso de dados em sua plataforma de gestão de performance e impactar mais de um milhão de profissionais. Os valores da transação não foram divulgados.

Presente em 40 países e com foco em grandes empresas, a Mereo oferece soluções em três pilares: gestão de performance, consolidando indicadores estratégicos de cada área e tratando desvios; gestão de talentos, avaliando o desempenho dos colaboradores de acordo com as competências e realizando o processo sucessório das organizações; reconhecimento e recompensa, que calcula a remuneração variável de cada funcionário com base em resultados alcançados. Empresas como Raia Drogasil, Sinqia, Track.co, Burger King, Magazine Luiza, Banco Inter e Klabin fazem parte do portfólio de clientes.

A hrtech mineira criada em 2012 recebeu aporte de R$ 5 milhões da KPTL e da Cedro Capital no ano passado. Os sócios Athila Machado, Ivan Cruz e Marconi Rocha, resolveram investir em um ponto estratégico muitas vezes requisitado por clientes: pesquisas digitais e engajamento de colaborardes.

Criada em 2017, a Vaipe tem uma solução bem estruturada de People Analytics. O RH e os líderes recebem, em tempo real, o resultado de pesquisas digitais anônimas feitas com os colaboradores, o que garante a tomada de decisões mais assertivas, além de identificar melhores práticas, o que gera um time mais engajado.

As duas empresas estão entre as dez hrtechs mais desejadas pelas grandes companhias do Brasil, segundo ranking da 100 Open Startups 2021.

“A aquisição da Vaipe representa uma grande fusão de expertises de duas das maiores empresas de RH do Brasil. Se de um lado já dominávamos o processo de gestão de performance de pessoas, de outro a Vaipe chega para complementar, à medida que acelera o uso de dados e inteligência artificial na tomada de decisões das lideranças”, afirma Ivan Cruz, cofundador da Mereo.

Outro destaque é a grande base de dados criada após a aquisição. O uso de dados e de inteligência artificial no RH permite a identificação de padrões de comportamentos das pessoas, das equipes e o direcionamento de ações a serem tomadas pela liderança nas empresas.

“Com a união das soluções e dos dados gerados, perguntas complexas, como qual o perfil de pessoa que mais gera valor para a empresa, ou quais são as trilhas de desenvolvimento mais adequadas para cada pessoa na empresa recebem respostas com base sólida”, aponta Adriana Barbosa, CEO da Vaipe, que passa a ser sócia na Mereo e a atuar como Head de Dados.

Após a aquisição, os 30 funcionários da Vaipe serão parte do time Mereo. Até o fim do ano, a pesquisa digital com colaboradores, marca registrada da Vaipe, será anexada como um módulo na plataforma da Mereo. A expectativa é dobrar o número de clientes, impactando cerca de 1 milhão de profissionais em mais de 10 milhões de interações com clientes.

