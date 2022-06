Tenista Bruno Soares lidera aporte de R$ 12 milhões em empresa de cannabis

Na tentativa de tornar o canabidiol, derivado medicinal da maconha, cada vez mais acessível aos brasileiros, o fundo MadFish, que pertencente ao tenista Bruno Soares, liderou um aporte de R$ 12 milhões ao laboratório Ease Labs. Para o atleta, que tem três títulos Grand Slam e faz uso de produtos ricos em CBD, a Ease Labs deve se posicionar como uma empresa global voltada para produtos à base de cannabis e outras inovações no setor farmacêutico.

Aos 40 anos, Bruno Soares consegue se manter no topo do tênis em dupla e acredita que o CBD foi um grande aliado na longevidade de sua carreira. “Cansei de ver atletas se enchendo de medicamentos sintéticos e sofrendo em função dos efeitos colaterais que eles provocam. Sempre fui por um caminho mais natural e o CBD foi muito importante na recuperação dos problemas físicos que tive durante boa parte da minha carreira”, afirma o atleta.

Certificada pela Anvisa, a Ease Labs já atua na importação e distribuição de quatro produtos (ELC 1000 Softgel, ELC 1500 CDB, ELC 3000 CDB e ELC 7200 CDB) e prepara o lançamento dos primeiros produtos fabricados na sua unidade de Belo Horizonte. O laboratório espera lançar produtos à base de cannabis voltados para a psiquiatria, neurologia, dores crônicas e saúde do esporte. O mercado potencial é estimado em 59 milhões de pessoas.

O aporte faz parte do plano de expansão da companhia e será aplicado no aumento de vendas e em ações voltadas para o esporte. A Ease Leabs já conta com o investimento dos fundos Venture Capital BizHub e ALF, e a gestora Impacto Hub e pretende faturar R$ 240 milhões nos próximos três anos.

A companhia está em ascensão exponencial e estuda ampliar a rodada de captações para um crescimento ainda mais agressivo, informou o CEO da Ease Labs Gustavo de Lima Palhares.

