Friboi expande frota de caminhões elétricos para dez estados

Até janeiro de 2023, a Friboi vai ampliar sua frota de caminhões refrigerados 100% elétricos de dez para 53 veículos, tornando a distribuição de seus produtos mais sustentável em dez estados das regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste.

Desde abril, quando os primeiros caminhões frigoríficos foram inseridos na operação logística, Paraná, São Paulo e Distrito Federal já contavam com a infraestrutura adequada para a recarga. Agora, estão sendo instalados sistemas de carregamento nos Centros de Distribuição da empresa no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Goiás, Ceará, Pernambuco e Bahia.

Os veículos eletrificados vão substituir os movidos a diesel, mais poluentes. Com isso, a empresa líder no segmento de carne bovina deixará de emitir aproximadamente 1,6 mil toneladas de gás carbônico (CO2) por ano na atmosfera, impactando diretamente as suas emissões do chamado escopo 3, que está associado às emissões indiretas das operações de uma companhia.

“Com a expansão, damos mais um importante passo na transformação das nossas operações logísticas em um modelo de baixo carbono. A evolução da tecnologia e consequente aumento da autonomia dos veículos nos permitirá, no médio e longo prazo, a ampliação gradual da nossa frota eletrificada”, diz Gilmar Schumacher, diretor de Logística da Friboi.

Sustentáveis, modernos e mais econômicos

Os caminhões são da No Carbon, locadora especializada em veículos elétricos da JBS Novos Negócios. Equipados com baús frigoríficos que transportam tanto produtos resfriados quanto congelados, eles têm capacidade de até 3,2 toneladas de carga e autonomia de até 150 quilômetros, sendo ideais para rodar nos centros urbanos.

Além de reduzir o impacto ambiental e melhorar o ar nas cidades, o baixo custo de operação e manutenção dos veículos elétricos é outra grande vantagem.

Os novos caminhões não possuem, por exemplo, filtro de ar, filtro de óleo, filtro de combustível, sistema de escapamento, correias, bico injetor, bomba de injeção. Esses e outros itens fazem o custo de manutenção de um veículo convencional ser até seis vezes superior ao do modelo elétrico.

Compromisso Net Zero

A iniciativa faz parte dos esforços da JBS, da qual a Friboi faz parte, de se tornar Net Zero em 2040, zerando o balanço líquido das emissões de gases causadores de efeito estufa em toda sua cadeia de valor.

Isso quer dizer que o compromisso assumido pela líder global na produção de alimentos à base de proteína inclui reduzir as emissões de escopo 1 (diretas), escopo 2 (indiretas em energia elétrica) e 3 (indiretas), além de compensar todas as emissões que não puderem ser evitadas.

A projeção é que, até o primeiro trimestre do ano que vem, as operações logísticas dos negócios da companhia tenham mais de 300 veículos totalmente movidos a eletricidade.