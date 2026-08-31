Fórum Empreendedor do BTG Pactual: confirma a programação e inscreva-se gratuitamente

Gabriel Motomura, Roberto Sallouti, André Esteves, Rogério Stallone e Mansueto Almeida, do BTG Pactual: atrações do primeiro Fórum Empreendedor
Redação Exame
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 11h34.
Última atualização em 8 de setembro de 2026 às 14h06.
Pequenas e médias empresas precisam decidir como vender, financiar projetos, usar tecnologia e organizar equipes. Esses temas estarão na programação de um evento marcado para setembro.
O BTG Pactual Empresas (do mesmo grupo de controle da EXAME) confirmou novos participantes para a primeira edição do Fórum Empreendedor, que acontece em 10 de setembro, com transmissão on-line.
A nova lista amplia a programação anunciada anteriormente. Entraram nomes ligados ao TikTok, Salesforce, Grupo Trigo, Finep, Sebrae e BNDES, além do ex-jogador Diego Ribas e de Fábio Gurgel, fundador da Alliance Jiu-Jitsu.
Também estarão no evento executivos do próprio BTG Pactual, entre eles André Esteves, Roberto Sallouti e Mansueto Almeida. A programação terá conversas sobre economia, gestão, inovação, crescimento, liderança, produtividade, marketing e decisões empresariais.
A participação é gratuita e depende de inscrição prévia. O acesso à transmissão será enviado por e-mail aos participantes cadastrados.
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Entre os novos participantes confirmados está Tom Moreira Leite, presidente do Grupo Trigo, dono de redes de alimentação.
A área de tecnologia terá Rodrigo Bessa, vice-presidente e gerente-geral da Salesforce Brasil, e Marcello Vieira, responsável pela área de vendas do TikTok na América Latina.
A lista também inclui representantes de instituições que trabalham com empresas e financiamento. William Rospendowski, superintendente da Finep, participa ao lado de Valdir Oliveira, gerente de Capitalização e Serviços Financeiros do Sebrae Nacional, e Rodrigo Cruz, gerente do BNDES.
Diego Ribas, ex-jogador de futebol e embaixador do BTG Pactual, e Fábio Gurgel, fundador da Alliance Jiu-Jitsu e também embaixador do banco, completam a relação de novos nomes divulgados. Sérgio Waib, apresentador do programa Giro Business e da BandNews, também está confirmado.
Os novos nomes se juntam a integrantes da direção do BTG Pactual que já haviam sido anunciados.
André Esteves, presidente do conselho e sócio sênior do banco, participa do evento ao lado de Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual, e Mansueto Almeida, economista-chefe.
Também estão confirmados André Kliousoff, sócio e CMO, executivo responsável pela área de marketing do banco; Rogério Stallone e Gabriel Motomura, sócios do BTG Pactual e responsáveis pelo BTG Pactual Empresas.
O Fórum Empreendedor reunirá discussões sobre gestão, inovação, crescimento e tomada de decisão. A programação também prevê assuntos como economia, liderança, produtividade e marketing.
Com participantes de empresas, bancos e instituições como Sebrae, Finep e BNDES, o evento coloca na mesma agenda temas que fazem parte da rotina de empresários de diferentes setores.
O Fórum Empreendedor BTG Pactual Empresas será realizado em 10 de setembro de 2026. A transmissão será pela internet e exige inscrição prévia.
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