Fórum Empreendedor do BTG Pactual: confirma a programação e inscreva-se gratuitamente

Pequenas e médias empresas precisam decidir como vender, financiar projetos, usar tecnologia e organizar equipes. Esses temas estarão na programação de um evento marcado para setembro.

O BTG Pactual Empresas (do mesmo grupo de controle da EXAME) confirmou novos participantes para a primeira edição do Fórum Empreendedor, que acontece em 10 de setembro, com transmissão on-line.

A nova lista amplia a programação anunciada anteriormente. Entraram nomes ligados ao TikTok, Salesforce, Grupo Trigo, Finep, Sebrae e BNDES, além do ex-jogador Diego Ribas e de Fábio Gurgel, fundador da Alliance Jiu-Jitsu.

Também estarão no evento executivos do próprio BTG Pactual, entre eles André Esteves, Roberto Sallouti e Mansueto Almeida. A programação terá conversas sobre economia, gestão, inovação, crescimento, liderança, produtividade, marketing e decisões empresariais.

A participação é gratuita e depende de inscrição prévia. O acesso à transmissão será enviado por e-mail aos participantes cadastrados.

INSCREVA-SE GRATUITAMENTE PARA A PRIMEIRA EDIÇÃO DO FÓRUM EMPREENDEDOR

Quem são os novos nomes do Fórum Empreendedor

Entre os novos participantes confirmados está Tom Moreira Leite, presidente do Grupo Trigo, dono de redes de alimentação.

A área de tecnologia terá Rodrigo Bessa, vice-presidente e gerente-geral da Salesforce Brasil, e Marcello Vieira, responsável pela área de vendas do TikTok na América Latina.

A lista também inclui representantes de instituições que trabalham com empresas e financiamento. William Rospendowski, superintendente da Finep, participa ao lado de Valdir Oliveira, gerente de Capitalização e Serviços Financeiros do Sebrae Nacional, e Rodrigo Cruz, gerente do BNDES.

Diego Ribas, ex-jogador de futebol e embaixador do BTG Pactual, e Fábio Gurgel, fundador da Alliance Jiu-Jitsu e também embaixador do banco, completam a relação de novos nomes divulgados. Sérgio Waib, apresentador do programa Giro Business e da BandNews, também está confirmado.

Executivos do BTG Pactual também participam

Os novos nomes se juntam a integrantes da direção do BTG Pactual que já haviam sido anunciados.

André Esteves, presidente do conselho e sócio sênior do banco, participa do evento ao lado de Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual, e Mansueto Almeida, economista-chefe.

Também estão confirmados André Kliousoff, sócio e CMO, executivo responsável pela área de marketing do banco; Rogério Stallone e Gabriel Motomura, sócios do BTG Pactual e responsáveis pelo BTG Pactual Empresas.

O que estará na programação

O Fórum Empreendedor reunirá discussões sobre gestão, inovação, crescimento e tomada de decisão. A programação também prevê assuntos como economia, liderança, produtividade e marketing.

Com participantes de empresas, bancos e instituições como Sebrae, Finep e BNDES, o evento coloca na mesma agenda temas que fazem parte da rotina de empresários de diferentes setores.

O Fórum Empreendedor BTG Pactual Empresas será realizado em 10 de setembro de 2026. A transmissão será pela internet e exige inscrição prévia.

INSCREVA-SE GRATUITAMENTE PARA A PRIMEIRA EDIÇÃO DO FÓRUM EMPREENDEDOR