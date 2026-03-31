Fortaleza recebe evento da EXAME para empresas em expansão no Ceará

O Ceará vive um momento de expansão no número de empresas e na criação de novos negócios.

Em 2025, o estado registrou 142.163 novas empresas, um recorde histórico. O crescimento foi puxado pelas microempresas, que avançaram 46% em relação ao ano anterior. O setor de serviços lidera, com 68,99% dos novos negócios.

Esse movimento também aparece na tecnologia. O Ceará chegou a 901 startups ativas, alta de 41,2% em um ano, e ocupa hoje a 8ª posição no país em número de empresas inovadoras.

É nesse contexto que Fortaleza recebe, no dia 14 de abril, o Road Show Negócios em Expansão (NEEX), evento da EXAME voltado para empresas em expansão.

A participação é gratuita e as vagas são limitadas.

O encontro acontece ao longo da tarde e reúne lideranças empresariais do Ceará, investidores e representantes do setor produtivo. Para participar, é necessário fazer pré-inscrição.

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Fortaleza como polo de negócios

Os dados colocam a capital cearense entre os principais ambientes de negócios do país. Fortaleza foi eleita a 1ª colocada em empreendedorismo no ranking Connected Smart Cities 2024, além de aparecer na 4ª posição em tecnologia e inovação entre as capitais.

A cidade também concentra o maior PIB do Nordeste. Ao mesmo tempo, o crescimento não se limita à capital. O ecossistema de startups avança em regiões como Cariri, Sobral e Vale do Jaguaribe, ampliando a presença de novos negócios no interior.

Esse cenário é a base para a realização do evento, que busca conectar empresas locais e discutir caminhos de crescimento.

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Empresas locais e temas de crescimento

A programação do NEEX Road Show em Fortaleza começa às 14h, com credenciamento e abertura.

Ao longo da tarde, os painéis abordam temas ligados ao crescimento das empresas do estado. Entre eles estão “Negócios cearenses em expansão”, “Crédito para empresas e inovação do setor bancário” e “O que aprender com as gigantes cearenses”.

O evento também inclui uma discussão sobre marca pessoal, com foco na presença de lideranças empresariais nas redes sociais.

Entre os participantes estão nomes como Ricardo Cavalcante, presidente da FIEC (Federação das Indústrias do Estado do Ceará), e André Salles, CEO da Solar Coca-Cola, empresa com operação em todo o Norte e Nordeste.

Também participam Aline Telles Chaves, presidente do Grupo Telles; Jonas Marques, CEO da Pague Menos; e Rodrigo Bachi, sócio do BTG Pactual Empresas.

Na área de inovação e serviços, estão confirmados Alfredo Júnior, CEO do Hub Plural; Gabriel Carneiro Lima Alencar, sócio-fundador da Central Geradores e Pedro Albano, CEO da Take a Break.

O evento terminará com um talk de Daniel Coimbra, fundador do Coimbra Academy, sobre a importância da marca pessoal nas redes socias. Nutricionista com PhD, ele criou uma plataforma de ensino voltada à prática clínica e esportiva, que forma profissionais em nutrição baseada em evidências. Atualmente, apenas no Instagram Coimbra tem mais de 1,5 milhão de seguidores. No evento, a proposta é mostrar como hábitos do dia a dia impactam diretamente a produtividade e a tomada de decisão de lideranças. A programação terminará com um happy hour.

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Expansão fora dos grandes centros

O Road Show NEEX faz parte do Negócios em Expansão, prêmio da EXAME que reúne empresas que mais crescem no país.

A proposta do evento é levar conteúdo e conexões para diferentes regiões, aproximando empreendedores de investidores e executivos locais.

Além dos debates, o encontro em Fortaleza também celebra empresas cearenses que participaram da última edição do ranking, destacando trajetórias de crescimento no estado.