Florianópolis recebe autores best-sellers e palestrantes com um objetivo: ajudar a vender mais

FLORIANÓPOLIS (SC)* – No mundo dos negócios, o relacionamento com clientes é um dos pilares para o sucesso.

Empresas que sabem gerenciar bem essa área conseguem fidelizar consumidores, aumentar as vendas e criar diferenciais competitivos. Esse gerenciamento é facilitado pela área de CRMs (Customer Relationship Management, ou algo como "gerenciamento de relação com o consumidor", na tradução).

São esses sistemas que ajudam a organizar dados, personalizar interações e otimizar resultados. Sabe quando você recebe um e-mail de uma marca com seu nome, informações que você gosta e até com o que você já consultou no site dela? Então, é CRM.

Para pequenas e médias empresas, o CRM é ainda mais crucial, pois permite competir com grandes players ao oferecer ferramentas práticas e acessíveis.

E estamos falando de uma área que movimenta bilhões de dólares globalmente.

Em 2022, o mercado de CRM foi avaliado em US$ 63,9 bilhões e deve crescer a uma taxa anual de 12,5%, chegando a US$ 145,8 bilhões até 2029. No Brasil, a adesão a CRMs tem crescido em todos os setores, com destaque para o varejo, impulsionado pela digitalização e pelo comércio eletrônico.

Para ajudar empresas, especialmente PMEs, a tirar o máximo proveito dessa ferramenta, Florianópolis recebe, nos dias 5 e 6 de dezembro, o CRM Zummit 2024, promovido pela Zoho CRM.

O evento reunirá mais de 60 palestrantes, incluindo autores de best-sellers como Jeb Blount, Aaron Ross e Breno Paquelet, em dois dias de palestras, painéis e sessões de autógrafos.

A Zoho, organizadora do evento, é uma empresa indiana com operações no Brasil desde 2008. Reconhecida por oferecer uma das plataformas mais completas de CRM, a Zoho atua em mais de 180 países e tem mais de 80 milhões de usuários globais. Seu objetivo é democratizar o acesso a tecnologias de gestão empresarial, com soluções que vão desde automação de vendas até inteligência artificial aplicada ao atendimento ao cliente.

Quem é a Zoho

A Zoho é uma gigante global no mercado de software como serviço (SaaS).

Fundada na Índia, a empresa tem cerca de 50 aplicativos que atendem desde pequenas empresas até grandes corporações. Seu portfólio inclui ferramentas para CRM, automação de marketing, gestão de pessoas, produtividade e colaboração.

A Zoho se destaca por ser uma empresa bootstrapped, ou seja, cresceu sem depender de investidores externos.

Essa independência permitiu à companhia atingir um faturamento anual superior a US$ 1 bilhão em 2022, com crescimento de 30% no último ano fiscal. Hoje, a Zoho atende mais de 700.000 empresas em 150 países e ultrapassou recentemente a marca de 100 milhões de usuários globais.

Quem são os palestrantes

O CRM Zummit 2024 traz nomes do mercado de vendas e gestão, que compartilharão suas experiências e dicas práticas:

Jeb Blount : Autor de "Prospecção Fanática" e "Objeções", Jeb falará sobre como usar inteligência artificial para melhorar vendas, tema do seu novo livro, The AI Edge .

: Autor de "Prospecção Fanática" e "Objeções", Jeb falará sobre como usar inteligência artificial para melhorar vendas, tema do seu novo livro, . Aaron Ross : Criador do conceito Cold Calling 2.0 e autor de "Receita Previsível", Ross traz técnicas que ajudaram startups do Vale do Silício a conquistar resultados gigantes.

: Criador do conceito Cold Calling 2.0 e autor de "Receita Previsível", Ross traz técnicas que ajudaram startups do Vale do Silício a conquistar resultados gigantes. Breno Paquelet : Especialista em negociações estratégicas, é autor de "Pare de Ganhar Mal". Vai ensinar como negociar salários, contratos e acordos com mais confiança.

: Especialista em negociações estratégicas, é autor de "Pare de Ganhar Mal". Vai ensinar como negociar salários, contratos e acordos com mais confiança. Camely Rabelo e Ricardo Okino: Autores de "Liderança e gestão de alta performance em vendas", focam em como liderar equipes e alcançar metas com consistência.

Executivos de empresas como Google, Disney e Oracle também estarão presentes, além de representantes de grandes marcas como LinkedIn e Salesforce.

*A reportagem viajou a convite da Zoho CRM.