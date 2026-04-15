Fintech Belvo cria robô que negocia dívidas por telefone

Empresa de tecnologia que atua no mercado de open finance, a Belvo prepara o lançamento de uma nova plataforma voltada ao setor de cobrança. A ferramenta usa inteligência artificial para realizar ligações telefônicas e negociar dívidas com clientes inadimplentes.

Segundo o CFO da empresa, Leandro Piano, a ideia surgiu a partir de um movimento observado no mercado de crédito. Nos últimos anos, o acesso a empréstimos cresceu no país, acompanhado por um aumento da inadimplência.

“Quando a gente fala de open finance, normalmente a discussão está muito ligada à concessão de crédito. Mas existe uma outra ponta importante, que é a cobrança”, afirma. “Depois que o crédito é dado, vem a pergunta: como recuperar esse dinheiro?”

A nova solução foi pensada para lidar com esse processo. Em vez de equipes de operadores fazendo ligações, a plataforma utiliza agentes de voz baseados em inteligência artificial capazes de conduzir a conversa com o cliente do início ao fim.

Como funciona a tecnologia

Agentes de IA realizam chamadas automáticas e podem negociar dívidas durante a conversa. O sistema interpreta as respostas do cliente e adapta a proposta ao longo do diálogo.

Segundo a empresa, o modelo funciona de forma contínua, sem necessidade de intervenção humana. As ligações podem ser feitas a qualquer horário e em grande escala.

“O mercado de cobrança ainda depende muito de pessoas ligando o tempo todo. Isso gera um custo alto e uma rotatividade grande nas equipes”, diz Piano.

Outro ponto que a empresa tentou resolver é a abordagem ao cliente. Em um cenário em que muitos consumidores recebem ligações suspeitas ou tentativas de golpe, as empresas têm dificuldade para conseguir que o devedor atenda ao telefone ou responda às mensagens.

Dados para definir o momento da cobrança

A plataforma também usa dados de open finance para definir quando entrar em contato com o cliente. Com autorização do usuário, o sistema acessa informações bancárias que mostram, por exemplo, quando há entrada de salário na conta. A ligação é feita justamente nesses momentos. A ideia é que o contato aconteça quando existe saldo disponível, aumentando as chances de acordo.

“Com base nesses dados, a gente consegue ser muito mais assertivo sobre o que a pessoa pode pagar”, afirma Piano. “Não adianta oferecer uma parcela que simplesmente não cabe no orçamento dela.”

Durante a conversa, a inteligência artificial também pode ajustar a proposta. Se o cliente disser que não consegue pagar o valor total, o sistema calcula alternativas com base na movimentação financeira registrada nas contas.

Integração com outros canais

Além das ligações por voz, a ferramenta também pode continuar a negociação por outros canais, como mensagens de WhatsApp. Nesse caso, o cliente recebe detalhes da proposta ou instruções para concluir o pagamento.

A empresa afirma que o sistema foi desenvolvido com foco no mercado brasileiro e pode ser integrado aos sistemas de cobrança das companhias que utilizam a plataforma.

Segundo Piano, a ferramenta já está em fase inicial de testes com alguns clientes da Belvo. Nessa etapa, a empresa acompanha as conversas feitas pela inteligência artificial e coleta retorno das primeiras interações.

“Estamos começando a ter os primeiros feedbacks das pessoas que atendem essas ligações e interagem com a solução”, diz.

A expectativa da empresa é que, nas próximas versões da plataforma, o pagamento possa ser concluído durante a própria ligação, sem necessidade de etapas posteriores. “A ideia é que a pessoa receba a ligação, aceite a proposta e já consiga resolver a cobrança naquele momento”, afirma.

A estrutura da Belvo

Fundada há quase sete anos, a Belvo opera no Brasil e no México conectando contas bancárias e sistemas de pagamento a partir da autorização dos usuários para compartilhar dados financeiros.

Na prática, a infraestrutura criada pela empresa permite que bancos, fintechs e outras companhias acessem informações bancárias para análise de crédito, avaliação de comportamento financeiro ou iniciação de pagamentos. Hoje, segundo a empresa, mais de 100 milhões de contas estão conectadas à sua plataforma nos dois países.

Entre os clientes citados pela companhia estão instituições e plataformas financeiras como Banco Inter, Mercado Pago e Creditas no Brasil, além de empresas como Banco Azteca e Nubank em outros mercados da região.